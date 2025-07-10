CANAL RCN
Tribunal Superior de Bogotá niega tutela que buscaba el aval en la coalición del Pacto Histórico

Aunque existe la posibilidad de impugnar el fallo, el plazo de 20 días para hacerlo complica los tiempos.

octubre 07 de 2025
01:58 p. m.
El Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la que buscaban avalar la inclusión de Colombia Humana en la coalición del Pacto Histórico y garantizar la realización de la consulta presidencial programada para el próximo 26 de octubre.

La decisión judicial representa un revés para los sectores que promovían la participación de Colombia Humana, la Minga Indígena y el Partido Progresista en la consulta interna del Pacto Histórico.

Con este fallo, se ratifica la resolución del CNE que reconoce al Pacto Histórico como partido único, conformado exclusivamente por el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica.

Consulta presidencial en riesgo

La tutela, que pretendía permitir la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico, fue rechazada por el tribunal, lo que deja en el aire la viabilidad jurídica de la consulta presidencial. Aunque existe la posibilidad de impugnar el fallo, el plazo de 20 días para hacerlo complica los tiempos, considerando que la votación está prevista para realizarse en menos de tres semanas.

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda son los tres aspirantes vinculados a esta consulta, cuyo objetivo es definir el candidato único del Pacto Histórico a la presidencia, así como las listas al Congreso para las elecciones de 2026.

Costo millonario y vacío jurídico

El registrador nacional confirmó que la consulta tiene un costo estimado de 200.000 millones de pesos. Sin embargo, la exclusión de varios movimientos políticos ha generado un limbo jurídico y político que pone en entredicho la legitimidad del proceso.

Desde la colectividad de gobierno se espera que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie en los próximos días para aclarar el panorama y garantizar la transparencia del proceso electoral. La situación sigue en desarrollo y podría tener implicaciones significativas para el futuro de la coalición de gobierno.

Por su parte, el precandidato y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que interpondrá una acción que permita la revisión de la decisión de un juez sobre la tutela que había permitido la realización de la consulta del Pacto Histórico y que hoy nuevamente la frena.

