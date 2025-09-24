CANAL RCN
Colombia Video

Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

Saade se presenta como aspirante a la presidencia, aunque la coalición niega su candidatura por inhabilidad legal.Saade se presenta como aspirante a la presidencia, aunque la coalición niega su candidatura por inhabilidad legal.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
09:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pastor Alfredo Saade volvió a generar controversia en el escenario político, pues a través de un video, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le ha asignado vehículo oficial ni esquema de seguridad, pese a estar en campaña por la presidencia de la república.

Militares del anillo de seguridad presidencial estaban filtrando operaciones al Tren de Aragua: así los descubrieron
RELACIONADO

Militares del anillo de seguridad presidencial estaban filtrando operaciones al Tren de Aragua: así los descubrieron

Seguimos en nuestra travesía de nuestra candidatura a la presidencia de la república a través del Pacto Histórico. La UNP no nos responde, no tenemos vehículo para transportarnos.

Sus palabras reavivaron el debate por la supuesta falta de respuesta de la UNP a diferentes figuras políticas, pero además desataron un choque directo con Armando Benedetti.

El reclamo de Alfredo Saade a Benedetti

El pastor dirigió su reclamo al funcionario, y la respuesta del ministro no se hizo esperar:

¿Quién es Saade?

Fue lo que contestó de manera irónica, poniendo en duda su relevancia dentro del panorama político.

El desmentido del Pacto Histórico

La afirmación de Saade de ser “candidato presidencial del Pacto Histórico” fue categóricamente desmentida por directivos de la coalición.

VIDEO | Conductor de SITP fue detenido por presunta embriaguez, pero prueba de alcoholemia reveló otra verdad
RELACIONADO

VIDEO | Conductor de SITP fue detenido por presunta embriaguez, pero prueba de alcoholemia reveló otra verdad

Consultados, precisaron que Saade no figura entre los aspirantes avalados y que además se encuentra inhabilitado legalmente, pues no presentó renuncia antes del 30 de mayo, fecha límite para quienes buscaban postularse a la presidencia desde cargos públicos.

Es decir, aunque el pastor se presenta en público como aspirante por esa coalición, el Pacto Histórico asegura que ni lo reconoce como candidato ni está habilitado para serlo.

Las tensiones políticas y un “plan B”

La controversia también confirma los roces personales y políticos entre Saade y Armando Benedetti, de los cuales se venía rumoreando desde hace meses.

El reclamo público contra la UNP, con el ministro como destinatario, reaviva esas tensiones en plena coyuntura electoral.

Al mismo tiempo, fuentes cercanas revelaron que Saade ya estaría explorando otro camino: aceptar un cargo diplomático.

Pequeña de 8 años era obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico para someterla a vejámenes
RELACIONADO

Pequeña de 8 años era obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico para someterla a vejámenes

Según se conoció, ha adelantado consultas logísticas sobre la embajada de Colombia en Brasil, lo que deja en el aire sus verdaderas intenciones al proclamarse como aspirante presidencial.

En este sentido, se abren varios interrogantes: ¿es Saade un aspirante legítimo o busca visibilidad política? ¿Por qué insiste en presentarse como candidato del Pacto Histórico cuando la misma coalición lo desconoce? Y, sobre todo, ¿qué hay detrás de su reclamo contra la UNP en un contexto donde múltiples figuras denuncian falta de protección?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

Hombre que perdió la vista hace 45 años advierte sobre los peligros del licor adulterado

Abuso a menores

Pequeña de 8 años era obligada por su padrastro a ver contenido pornográfico para someterla a vejámenes

Cundinamarca

Conductor que intentó ayudar a ciclista a la que robaron en Mosquera fue amenazado con un revolver

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de septiembre de 2025

¡Las balotas ya revelaron a los afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de septiembre! Descubra el resultado exacto.

México

Giro en la investigación sobre misterioso asesinato de B-King y Regio: una hipótesis estaría descartada

Las autoridades buscan esclarecer lo que hubo detrás del caso de los cantantes colombianos hallados muertos en México.

Fútbol Profesional Colombiano

Es oficial: Independiente Santa Fe confirmó el futuro de Bava tras partido con Medellín pop Copa Betplay

Turismo

Ocho países a los que los colombianos pueden viajar sin pasaporte: ojo, cédula digital es vital

EPS

Clínica Shaio dejará sin atención a miles de pacientes de la Nueva EPS: estas son las razones