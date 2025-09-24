Pacto Histórico desconoció la candidatura de Alfredo Saade y advirtió que está inhabilitado

El pastor Alfredo Saade volvió a generar controversia en el escenario político, pues a través de un video, denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le ha asignado vehículo oficial ni esquema de seguridad, pese a estar en campaña por la presidencia de la república.

Seguimos en nuestra travesía de nuestra candidatura a la presidencia de la república a través del Pacto Histórico. La UNP no nos responde, no tenemos vehículo para transportarnos.

Sus palabras reavivaron el debate por la supuesta falta de respuesta de la UNP a diferentes figuras políticas, pero además desataron un choque directo con Armando Benedetti.

El reclamo de Alfredo Saade a Benedetti

El pastor dirigió su reclamo al funcionario, y la respuesta del ministro no se hizo esperar:

¿Quién es Saade?

Fue lo que contestó de manera irónica, poniendo en duda su relevancia dentro del panorama político.

El desmentido del Pacto Histórico

La afirmación de Saade de ser “candidato presidencial del Pacto Histórico” fue categóricamente desmentida por directivos de la coalición.

Consultados, precisaron que Saade no figura entre los aspirantes avalados y que además se encuentra inhabilitado legalmente, pues no presentó renuncia antes del 30 de mayo, fecha límite para quienes buscaban postularse a la presidencia desde cargos públicos.

Es decir, aunque el pastor se presenta en público como aspirante por esa coalición, el Pacto Histórico asegura que ni lo reconoce como candidato ni está habilitado para serlo.

Las tensiones políticas y un “plan B”

La controversia también confirma los roces personales y políticos entre Saade y Armando Benedetti, de los cuales se venía rumoreando desde hace meses.

El reclamo público contra la UNP, con el ministro como destinatario, reaviva esas tensiones en plena coyuntura electoral.

Al mismo tiempo, fuentes cercanas revelaron que Saade ya estaría explorando otro camino: aceptar un cargo diplomático.

Según se conoció, ha adelantado consultas logísticas sobre la embajada de Colombia en Brasil, lo que deja en el aire sus verdaderas intenciones al proclamarse como aspirante presidencial.

En este sentido, se abren varios interrogantes: ¿es Saade un aspirante legítimo o busca visibilidad política? ¿Por qué insiste en presentarse como candidato del Pacto Histórico cuando la misma coalición lo desconoce? Y, sobre todo, ¿qué hay detrás de su reclamo contra la UNP en un contexto donde múltiples figuras denuncian falta de protección?