EPM anuncia racionamiento de agua en Medellín: así funcionará la medida

Empresas Públicas de Medellín (EPM) implementará desde el lunes 31 de agosto, un racionamiento de agua en seis comunas de la capital antioqueña durante todo septiembre, como respuesta a la crítica situación generada por el fenómeno del Niño y la sequía que atraviesa la región.

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EPM implementará racionamiento de agua

Las comunas afectadas serán Popular (1), Manrique (3), Aranjuez (4), Villahermosa (8), Buenos Aires (9) y Candelaria, donde los cortes se realizarán de forma escalonada y día de por medio.

La suspensión del servicio será nocturna, entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, comenzando algunas zonas el lunes, otras el martes, y repitiéndose el ciclo el miércoles para las primeras.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó la situación que enfrenta la ciudad: "El embalse más pequeño que tenemos está en la región de Piedras Blancas de Santa Elena, aquí en el oriente de la ciudad de Medellín. Ese embalse no alcanzaría a guardar el agua que necesitamos para el próximo mes de septiembre".

Según EPM, la medida afectará a aproximadamente 300.000 personas y tiene como objetivo lograr una reducción del consumo de agua del 5%, lo que representa un ahorro de unos 120 litros por segundo.

La empresa manifestó especial preocupación por la intensidad de la sequía, destacando que diciembre y los primeros meses de 2027 podrían ser los más secos de los últimos años.

Sobre la posibilidad de extender el racionamiento a toda la ciudad, Wilches fue claro: "La probabilidad que haya un racionamiento en toda la ciudad es muy baja, es muy baja".

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de ahorro del agua. Entre las recomendaciones están lavar pisos, fachadas y jardines con balde en lugar de manguera, reducir los tiempos en la ducha, y evitar el lavado de vehículos con manguera.

Recomendaciones de las autoridades

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También se solicita a los habitantes que, si van a almacenar agua, lo hagan de forma equilibrada y solo en la cantidad necesaria.

EPM enfatizó que acciones sencillas de los ciudadanos pueden contribuir significativamente a que los racionamientos se limiten únicamente al mes de septiembre, evitando extensiones a otros períodos o zonas de la ciudad.

La empresa llamó a mantener la conciencia sobre el consumo responsable del agua más allá de las épocas de sequía, como práctica permanente en la población.