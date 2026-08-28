EPM anuncia racionamiento de agua en Medellín: así funcionará la medida
La medida se implementará a partir del lunes 31 de agosto y se realizará de forma escalonada entre las 6:00 p.m. y las 5:00 a.m. por todo septiembre.
Noticias RCN
08:18 p. m.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) implementará desde el lunes 31 de agosto, un racionamiento de agua en seis comunas de la capital antioqueña durante todo septiembre, como respuesta a la crítica situación generada por el fenómeno del Niño y la sequía que atraviesa la región.
EPM implementará racionamiento de agua
Las comunas afectadas serán Popular (1), Manrique (3), Aranjuez (4), Villahermosa (8), Buenos Aires (9) y Candelaria, donde los cortes se realizarán de forma escalonada y día de por medio.
La suspensión del servicio será nocturna, entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, comenzando algunas zonas el lunes, otras el martes, y repitiéndose el ciclo el miércoles para las primeras.
Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, explicó la situación que enfrenta la ciudad: "El embalse más pequeño que tenemos está en la región de Piedras Blancas de Santa Elena, aquí en el oriente de la ciudad de Medellín. Ese embalse no alcanzaría a guardar el agua que necesitamos para el próximo mes de septiembre".
Según EPM, la medida afectará a aproximadamente 300.000 personas y tiene como objetivo lograr una reducción del consumo de agua del 5%, lo que representa un ahorro de unos 120 litros por segundo.
La empresa manifestó especial preocupación por la intensidad de la sequía, destacando que diciembre y los primeros meses de 2027 podrían ser los más secos de los últimos años.
Sobre la posibilidad de extender el racionamiento a toda la ciudad, Wilches fue claro: "La probabilidad que haya un racionamiento en toda la ciudad es muy baja, es muy baja".
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de ahorro del agua. Entre las recomendaciones están lavar pisos, fachadas y jardines con balde en lugar de manguera, reducir los tiempos en la ducha, y evitar el lavado de vehículos con manguera.
Recomendaciones de las autoridades
También se solicita a los habitantes que, si van a almacenar agua, lo hagan de forma equilibrada y solo en la cantidad necesaria.
EPM enfatizó que acciones sencillas de los ciudadanos pueden contribuir significativamente a que los racionamientos se limiten únicamente al mes de septiembre, evitando extensiones a otros períodos o zonas de la ciudad.
La empresa llamó a mantener la conciencia sobre el consumo responsable del agua más allá de las épocas de sequía, como práctica permanente en la población.