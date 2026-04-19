Capturados los presuntos responsables del secuestro y homicidio de dos comerciantes en Meta

Por medio de un reciente comunicado, la Fiscalía General de la Nación logró identificar y capturar a los presuntos responsables del secuestro y posterior homicidio de dos comerciantes en Meta.

Se trata de un hombre y una mujer, quienes se encargaron de coordinar las comunicaciones para presionar la entrega del dinero que habrían solicitado por la captura de las víctimas.

Dos comerciantes fueron secuestrados y asesinados

Según el comunicado de la Fiscalía, concretar la compra de varias cabezas de ganado habría sido el pretexto utilizado por parte del grupo delincuencial para contactar y citar a dos comerciantes en una zona específica de Fuente de Oro, en Meta.

Ante la oferta, el 21 de noviembre de 2024, los interesados en el negocio se trasladaron por vía terrestre y en el camino fueron interceptados y retenidos. Fueron nueve días los que permanecieron encerrados en un inmueble, mientras que sus respectivos familiares recibieron llamadas telefónicas con las que se les exigía la suma de 100 millones de pesos por su aparente liberación.

Según la entidad, los comerciantes fueron asesinados mediante asfixia mecánica el 30 de noviembre del 2024 y sus cuerpos fueron sepultados en una zona boscosa de difícil acceso que fue ubicada en Fuente de Oro y San Martín, en el departamento del Meta.

¿Quiénes son los presuntos responsables?

Por medio de la recopilación de los elementos probatorios, la Fiscalía identificó a ambos presuntos responsables. Se trata de Ruperto Torres Vivero, quien se habría encargado de coordinar las comunicaciones para presionar la entrega del dinero solicitado.

También, fue identificada María Sor Zulma Agrono Valencia, señalada de asumir la logística y facilitar la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros para recibir y darle tránsito a los recursos que esperaba la red ilegal por el secuestro.

Por medio de diligencias especiales realizadas, junto con el Gaula de la Policía Nacional, ambas personas fueron capturadas en un inmueble del barrio Potosí en Bogotá.

Un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las organizaciones criminales le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de secuestro, utilización ilícita de redes de comunicación, ocultamiento de material probatorio y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Sin embargo, los procesados no aceptaron los cargos por lo que un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.