CANAL RCN
Colombia Video

Así fue el estudio que la tripulación del ARC Simón Bolívar realizó a ballenas jorobadas en la Antártida

El equipo de Noticias RCN a bordo del ARC Simón Bolívar documentó cómo se realizaron los estudios de biopsias no letales a los mamíferos marinos del continente blanco.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
03:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expedición científica colombiana a bordo del ARC Simón Bolívar alcanzó este jueves 55 días de navegación ininterrumpida en la Antártida, donde un equipo de periodistas e investigadores documentan trabajos de ciencia e investigación sobre mamíferos marinos, particularmente ballenas jorobadas.

Expedición del ARC Simón Bolívar llega a la base con más pingüinos de la Antártida
RELACIONADO

Expedición del ARC Simón Bolívar llega a la base con más pingüinos de la Antártida

ARC Simón Bolívar realizó estudio científico a ballenas jorobadas de la Antártida

El momento más destacado de la jornada fue el avistamiento y estudio de un grupo de ballenas jorobadas.

Tras casi una hora de búsqueda, los investigadores lograron acercarse a los cetáceos que se encontraban alimentándose en aguas antárticas.

El equipo científico utilizó una herramienta no letal para obtener biopsias de los animales. "Realizamos acercamientos preferiblemente a unos 45 grados en el tercio posterior del cuerpo. Tratamos de ejercer el disparo debajo de la aleta dorsal", explicaron los investigadores sobre el procedimiento que permite obtener pequeñas muestras de piel y grasa sin dañar a los mamíferos.

Las muestras recolectadas serán procesadas en Colombia para estudios de ADN, determinación de sexo, análisis de niveles de estrés hormonal, ciclos reproductivos de las hembras, y detección de microplásticos y contaminantes ambientales.

Expedición colombiana en la Antártida logra histórico avistamiento de ballenas jorobadas
RELACIONADO

Expedición colombiana en la Antártida logra histórico avistamiento de ballenas jorobadas

“Podemos entender si estos animales han sido expuestos a metales pesados, o si han sido expuestos a contaminantes que permanecen en el ambiente", indicaron los científicos.

El material biológico fue procesado inmediatamente en el laboratorio del buque. "Separamos la piel de la grasa, para que la grasa pueda conservarse en seco, y a su vez, lo que separamos de la grasa, la piel, vamos a dividirla en dos partes, una parte la vamos a conservar en seco, otra parte la vamos a conservar en alcohol", detallaron sobre el protocolo de conservación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo fueron extraídos y trasladados a Cúcuta: Medicina Legal

Aerocivil

Aeropuerto Palonegro reanuda operaciones nocturnas tras restablecer iluminación de pista en Bucaramanga

Lluvias En Colombia

Impactante video reveló segundo a segundo el desbordamiento de una quebrada en Medellín

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Georgy Parra, famoso productor, revela fragmento de canción inédita de Yeison Jiménez

El famoso productor compartió en redes un fragmento de la inédita canción que el caldense grabó antes de su accidente.

Ciberseguridad

¡Pilas! El peligroso mensaje sobre las elecciones de marzo que no debe abrir

¡No caiga! Este es el mensaje de texto que está llegando a miles de colombianos usando como pretexto las elecciones 2026.

Gaza

Trump señaló que Hamás estaría a punto de entregar sus armas: segunda fase del plan de paz para Gaza se acerca

Luis Díaz

Luis Díaz, el "Balón de Oro en las sombras", según la prensa española

Invima

Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió