Así fue el estudio que la tripulación del ARC Simón Bolívar realizó a ballenas jorobadas en la Antártida

La expedición científica colombiana a bordo del ARC Simón Bolívar alcanzó este jueves 55 días de navegación ininterrumpida en la Antártida, donde un equipo de periodistas e investigadores documentan trabajos de ciencia e investigación sobre mamíferos marinos, particularmente ballenas jorobadas.

ARC Simón Bolívar realizó estudio científico a ballenas jorobadas de la Antártida

El momento más destacado de la jornada fue el avistamiento y estudio de un grupo de ballenas jorobadas.

Tras casi una hora de búsqueda, los investigadores lograron acercarse a los cetáceos que se encontraban alimentándose en aguas antárticas.

El equipo científico utilizó una herramienta no letal para obtener biopsias de los animales. "Realizamos acercamientos preferiblemente a unos 45 grados en el tercio posterior del cuerpo. Tratamos de ejercer el disparo debajo de la aleta dorsal", explicaron los investigadores sobre el procedimiento que permite obtener pequeñas muestras de piel y grasa sin dañar a los mamíferos.

Las muestras recolectadas serán procesadas en Colombia para estudios de ADN, determinación de sexo, análisis de niveles de estrés hormonal, ciclos reproductivos de las hembras, y detección de microplásticos y contaminantes ambientales.

“Podemos entender si estos animales han sido expuestos a metales pesados, o si han sido expuestos a contaminantes que permanecen en el ambiente", indicaron los científicos.

El material biológico fue procesado inmediatamente en el laboratorio del buque. "Separamos la piel de la grasa, para que la grasa pueda conservarse en seco, y a su vez, lo que separamos de la grasa, la piel, vamos a dividirla en dos partes, una parte la vamos a conservar en seco, otra parte la vamos a conservar en alcohol", detallaron sobre el protocolo de conservación.