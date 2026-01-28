Expedición del ARC Simón Bolívar llega a la base con más pingüinos de la Antártida

La expedición colombiana alcanzó la pingüinera más grande del continente antártico después de 54 días de travesía marítima, en una misión que combina cooperación internacional y exploración científica.

La base antártica está operada por 14 personas: nueve miembros de la Fuerza Aérea de Chile y cinco de la Armada chilena.

El capitán Hernández, comandante de la instalación, explicó que la base funciona de noviembre a marzo, aproximadamente cuatro meses, durante los cuales "apoyamos a la actividad científica, mantenemos la base operativa para cumplir esta tarea y lo más importante, hacemos presencia de nuestro país en el territorio antártico".

Más de 5.000 pingüinos fueron avistados por los expedicionarios del ARC Simón Bolívar

La expedición llegó a la pingüinera más grande del continente blanco, que según el último censo alberga aproximadamente 5.200 ejemplares de pingüino papúa.

"Es una maravilla, cuesta un poco acostumbrarse, ellos hacen un alto ruido, sobre todo en las noches, por el olor de pingüinos, pero más allá de eso, es un verdadero gusto, es una verdadera fantasía poder estar acá", señaló el capitán Hernández.

Durante la visita, el equipo observó crías de pingüinos papúa de aproximadamente cuatro semanas de edad, ya que la expedición coincidió con la temporada de reproducción. Los protocolos de conservación exigen mantener distancia para evitar que las madres abandonen a sus polluelos.

Preservar la naturaleza es la clave de estas expediciones

El teniente Jorge Oyarzún Leyva, Capitán de Puerto de Bahía Paraíso y representante de la Autoridad Marítima Chilena en la Antártica, explicó que su función "está enfocada en preservar la naturaleza, preservar la fauna que se encuentra acá en este sector. Asimismo, hacer presencia efectiva mediante el apoyo logístico, tanto nacional como internacional, a bases sanjeras, bases nacionales y apoyo científico también".

La expedición fue posible gracias a la cooperación internacional entre la Armada de Colombia y la Armada de Chile, viajando a bordo del buque ARC Simón Bolívar.

Los 88 tripulantes del buque continúan su travesía por el continente antártico, documentando paisajes y ecosistemas únicos de esta región del planeta.

La misión destaca la importancia de la colaboración entre naciones latinoamericanas para la investigación científica y la preservación ambiental en la Antártida.