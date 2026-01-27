Expedición colombiana en la Antártida logra histórico avistamiento de ballenas jorobadas

La expedición científica colombiana a bordo del buque ARC Simón Bolívar registró un encuentro extraordinario con ballenas jorobadas a aproximadamente cinco metros de distancia durante actividades de avistamiento en aguas antárticas.

Histórico avistamiento de ballenas jorobadas en la Antártida

RELACIONADO ARC Simón Bolívar detectó volcán submarino en la Antártida

El equipo de investigadores, liderado por Manuel Bolaño, realizó labores de foto identificación y toma de biopsias para análisis de laboratorio en una zona privilegiada donde también habitan orcas y ballenas azules.

La Armada Nacional de Colombia desarrolla esta expedición con personal especializado que forma parte del selecto grupo de colombianos que han llegado al continente blanco.

Las observaciones se realizaron alrededor del mediodía, permitiendo a los tripulantes e investigadores documentar de cerca el comportamiento de estos cetáceos en su hábitat natural.

La historia de Sebastián Pertuz

Entre los tripulantes del ARC Simón Bolívar se encuentra el marinero primero Sebastián Pertuz, oceanógrafo que cumple su segunda expedición antártica.

Pertuz forma parte de la unidad de investigación científico-marina y desempeña funciones de navegación, levantamientos hidrográficos y batimetría para representar estructuras marinas.

La historia de Pertuz refleja la vocación militar que desarrolló desde la infancia, inspirado por su padre, quien trabajó como motorista fuera de borda en el departamento Semag.

RELACIONADO ARC Simón Bolívar navega por el estrecho de Gerlache en su día 51 de expedición

“Pues mi papá fue motorista fuera de borda y me acuerdo cuando yo empecé a navegar con él en la lancha; hacíamos desplazamientos cortos y luego me fue llamando la atención todo esto”, aseguró Pertuz.

El marinero confesó que se presentó a la Armada por primera vez, no logró pasar y que entró en una frustración. Sin embargo, el apoyo de su familia resultó determinante cuando su madre le preguntó si realmente se sentía bien en la universidad o deseaba presentarse nuevamente a la Armada.

“En ese momento abrí mi corazón, decidí decirle la verdad, decidí decirle que me nacía presentarme nuevamente (…) me dijeron que si tenía las ganas, de la mano de Dios todo se iba a dar, y así fue como se dio”, añadió.

El oceanógrafo describió su experiencia antártica como algo imposible de capturar completamente en fotografías: "No hay una foto que refleje lo que con ojos en vida propia se puede ver". Destacó que "no cualquier persona se embarca en un buque a la marina para ir a la Antártida, son personas con conocimiento, con experiencia".

Por su parte, el padre del uniformado expresó, entre lágrimas, el orgullo paterno al ver trabajar a su hijo: "Me siento orgulloso de ser tu papá, el estar en una empresa y que tus compañeros vean a tu hijo trabajar al lado tuyo, y te feliciten por eso".