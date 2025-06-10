Troncales alimentadoras de la Av. Ciudad de Cali, Av. 68 y Av. Boyacá no estarían listas cuando terminen el metro

En la tarde del lunes, 6 de octubre, el personero de Bogotá, Andrés Castro, alertó que el sistema de transporte público de la ciudad podría enfrentarse a riesgos operativos y financieros, debido a que las troncales alimentadoras de Transmilenio de la Av. Ciudad de Cali, Av. 68 y Av. Boyacá no estarían listas para atender la demanda de pasajeros cuando entre en operación la primera línea del metro.

Y, por tanto, solicitó a la “administración Distrital aclarar si es necesario adelantar el trámite para la expedición de la licencia de construcción de las edificaciones permanentes de las estaciones”.

El anunció se da a menos de 24 horas, de que el alcalde Carlos Fernando Galán celebrara e, avance en la ejecución de las obras de la primera línea del metro con un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que indicó:

“La Línea 1 del Metro de Bogotá tiene un avance del 64,85%. Septiembre fue un mes impresionante: llegó a Bogotá el primer tren y rompimos el récord con un avance del 2,69% en un solo mes. Seguimos construyendo el futuro”.

¿Cómo avanza la troncal de la Av. 68, que se convertirá en la más extensa de la ciudad?

Poco antes de que septiembre finalizara, el alcalde, en compañía del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, informó que la troncal de Transmilenio por la Av. 68 había alcanzado una ejecución del 70%.

Pero advirtió que “esta obra fue contratada a principios del 2020”, y al iniciar su administración, “tenía que estar en el 80 % de avance”, pero “apenas había llegado a un 44 %” para entonces.

Personero también realizó llamadas de atención en materia de seguridad, salud y recolección de basuras:

Durante la entrega del primer informe de ‘Bogotá en Foco’, el personero señaló que en lo que va del año se han incautado 1.000 armas de fuego y, para el cierre de agosto, 30% de las cámaras de vigilancia se encontraban fuera de servicio, destacando un panorama de seguridad preocupante en la ciudad.

Pero también llamó la atención sobre temas relacionados con la atención en salud. Según Castro existen retrasos injustificados en la entrega de medicamentos. Y, finalmente, señaló que, en los últimos cinco años, se eliminaron solo 19 de los 666 puntos críticos de basuras en la ciudad.