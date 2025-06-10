CANAL RCN
Colombia

Avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá: este es el porcentaje al que llegaron las obras en septiembre

El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que al cierre de septiembre de 2025 la Línea 1 del Metro alcanzó un avance del 64,85 %.

Metro de Bogotá
FOTO: Metro de Bogotá

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
01:10 p. m.
El megaproyecto del Metro de Bogotá sigue tomando forma. El alcalde, Carlos Fernando Galán, confirmó que al cierre de septiembre de 2025 la Línea 1 del Metro alcanzó un avance del 64,85 %, consolidándose como una de las obras de infraestructura más significativas en la historia de la capital.

¿Cómo avanzan las obras del Metro de Bogotá?

Durante el mes de octubre se espera la llegada del segundo tren al Patio Taller de Bosa, donde ya se encuentra el primero realizando pruebas de funcionamiento.

“El Metro de Bogotá volvió a romper récords de avance. En septiembre logramos un progreso del 2,69 % en solo un mes”, destacó el mandatario distrital.

Los trabajos del viaducto ya son visibles en varios puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, calle Primera y avenida Caracas, lo que deja ver el rápido desarrollo de las estructuras que sostendrán el sistema elevado.

Cabe mencionar que la Línea 1 contará con una extensión total de 23,96 kilómetros, conectando el suroccidente con el nororiente en aproximadamente 27 minutos.

En su recorrido atravesará las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, y 10 de sus 16 estaciones tendrán conexión directa con el sistema TransMilenio.

En septiembre las obras del Metro llegaron al 64,85 %

Por su parte, el primer tren, que llegó a Bogotá a inicios de septiembre, ya completó revisiones de sistemas de frenos, tracción, mando, control e información al pasajero.

Durante octubre, este tren iniciará pruebas estáticas y dinámicas en una vía de ensayo de 905 metros, equipada con un tercer riel para verificar el rendimiento de sus motores y sistemas de frenado.

