Obras en la Av. 68 alcanzaron un 70% de ejecución ¿Qué falta?

Las obras la troncal Av. 68 avanzan junto a la construcción de la primera línea del metro en Bogotá.

En un último balance, entregado durante un recorrido por el tramo de construcción número seis, el alcalde, Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, celebraron que el proyecto sobre la carrera 68, también conocida como Avenida del Congreso Eucarístico, alcanzó un 70% de ejecución.

Mientras, a corte del 7 de julio, las obras de la primera línea del Metro de Bogotá llegaron a un 57,57% de ejecución y en octubre, el tren que llegó al país el pasado 11 de septiembre iniciará con las pruebas de rutina estáticas.

Ninguno de los tramos de construcción se encuentra por debajo del 50% de ejecución:

De acuerdo con el alcalde mayor, “esta obra fue contratada a principios del 2020”, y al incidir su administración, “tenía que estar en el 80 % de avance”, pero “no había avanzado así, estaba apenas en el 44 %”.

Sin embargo, en el último balance, ninguno de los nueve tramos de construcción se encuentra por debajo del 50% y la obra, en su totalidad, se encuentra en un 70% de ejecución, como indicó Galán:

“Nosotros sabemos que esto ha sido una frustración en la ciudad por cuenta de muchos problemas y hemos avanzado en resolverlos, gracias a eso el ritmo de la obra ya cambió y está en el 70 %, seguimos avanzando para poder cumplirle a la ciudad y entregarle la troncal más grande del sistema Transmilenio de Bogotá”.

¿Con qué contará la obra de la troncal Av. 68 una vez sea finalizada?

Según información revelada por la Alcaldía, al finalizar la obra de la troncal Av. 68, se habrán intervenido 17,07 km de la vía y la ciudad contará con “323.335 m2 de espacio público, 166.716 m2 de zonas verdes y 17,51 km de ciclorrutas” adicionales.

Pero eso no es todo. “Esta megaobra tiene proyectada la construcción de cinco nuevos puentes vehiculares, tres reforzados, once peatonales, cinco deprimidos peatonales, dos deprimidos vehiculares, la ampliación de uno existente, y 21 estaciones de transporte, de las cuales 20 son nuevas y una será trasladada”.

Y, para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo, 140 sistemas de drenaje y 2.550 árboles nuevos serán instalados. Se espera que "este año se habiliten el grupo 5, en 2026 los grupos 2, 3, 4, 6 y 9, y, finalmente, en el 2027 los grupos 1, 7 y 8".