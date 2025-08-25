Tumaco, primer territorio en debatir el Proyecto de Ley de Paz Total

Este lunes 25 de agosto, comunidades indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, autoridades locales y ponentes del Proyecto de Ley 02 de 2025 se reunieron en Tumaco, Nariño para debatir un marco legal que permita avanzar en la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana.

“Tumaco pasó de ser el más violento a estar entre los tres menos violentos del país. La paz no puede ser bandera política: necesitamos compromiso real con la sustitución de economías ilícitas y cambios estructurales en los territorios", expresó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, sobre la transformación del municipio.

Medellín y Bogotá: las siguientes ciudades en las que se debatirá la Paz Total

La audiencia pública fue la primera de tres que posteriormente se desarrollarán en Medellín y Bogotá. Sobre la mesa se debatirá la propuesta de este proyecto de ley que contempla entre 5 y 8 años de cárcel para máximos responsables, 2 y 5 para integrantes sin mando, y principio de oportunidad para los vinculados por “mera pertenencia”.

Autoridades locales resaltaron los avances de Nariño en el marco de la Paz Total

Por su parte, el negociador del Gobierno, David Cruz, resaltó que en Nariño ya hay avances concretos: “Se han sustituido 15.000 hectáreas, 10.000 de ellas en este departamento. Lo que falta es un marco jurídico que destrabe las negociaciones y dé garantías a quienes transiten a la vida civil".​

La audiencia consolidó el carácter participativo de la iniciativa, que según sus ponentes, es “una propuesta en construcción, abierta al diálogo con la sociedad y con enfoque territorial". Con este encuentro, Tumaco se ratificó como símbolo de transformación y epicentro del debate nacional sobre el marco jurídico que busca cerrar el ciclo de violencia en Colombia.