Gobierno activa mecanismo especial para exportar ayudas hacia Venezuela

El Gobierno Nacional anunció la activación de un procedimiento especial para facilitar la salida de donaciones humanitarias hacia Venezuela, tras los terremotos que han golpeado a comunidades en ese país.

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La medida busca agilizar los trámites aduaneros y garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a los afectados.

Procedimiento para donantes privados

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó la modalidad de exportación por entrega urgente, prevista en la normativa aduanera colombiana. Este mecanismo permite que las donaciones en especie provenientes de empresas, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales salgan del país con trámites simplificados.

Los donantes deberán presentar ante la División de Operación Aduanera la relación de bienes a exportar, incluyendo documentos de transporte, fecha de llegada a Venezuela y descripción detallada de la mercancía.

“Mediante la modalidad de exportación por entrega urgente buscamos que el apoyo de los colombianos llegue de manera oportuna a quienes más lo necesitan”, señaló Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la DIAN.

Coordinación de ayudas oficiales

Las entidades públicas como alcaldías y gobernaciones deberán reportar sus donaciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que coordinará la asistencia en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es consolidar la información y gestionar la autorización de ingreso al país receptor por los canales diplomáticos.