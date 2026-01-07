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Colombia

Gobierno activa mecanismo especial para exportar ayudas hacia Venezuela

La medida busca agilizar los trámites aduaneros y garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a los afectados.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 01 de 2026
05:59 p. m.
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El Gobierno Nacional anunció la activación de un procedimiento especial para facilitar la salida de donaciones humanitarias hacia Venezuela, tras los terremotos que han golpeado a comunidades en ese país.

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La medida busca agilizar los trámites aduaneros y garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a los afectados.

Procedimiento para donantes privados

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó la modalidad de exportación por entrega urgente, prevista en la normativa aduanera colombiana. Este mecanismo permite que las donaciones en especie provenientes de empresas, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales salgan del país con trámites simplificados.

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Los donantes deberán presentar ante la División de Operación Aduanera la relación de bienes a exportar, incluyendo documentos de transporte, fecha de llegada a Venezuela y descripción detallada de la mercancía.

“Mediante la modalidad de exportación por entrega urgente buscamos que el apoyo de los colombianos llegue de manera oportuna a quienes más lo necesitan”, señaló Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general de la DIAN.

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Coordinación de ayudas oficiales

Las entidades públicas como alcaldías y gobernaciones deberán reportar sus donaciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que coordinará la asistencia en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es consolidar la información y gestionar la autorización de ingreso al país receptor por los canales diplomáticos.

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