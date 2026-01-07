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Carrera de caballos en Norte de Santander terminó en accidente: piden investigar los hechos

La senadora Andrea Padilla solicitó vigilancia a la Procuraduría sobre el hecho ocurrido el pasado 29 de junio en el municipio de Salazar de las Palmas.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

julio 01 de 2026
05:47 p. m.
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Un accidente se presentó durante el pasado 29 de junio, en el municipio Salazar de las Palmas, en donde quedó registrado el momento exacto en el que un caballo sufrió un aparatoso choque durante una carrera organizada por la Alcaldía de Salazar de las Palmas, en el Norte de Santander.

Ante las imágenes que se han viralizado rápidamente en redes sociales, la senadora Animalista Andrea Padilla solicitó vigilancia a la Procuraduría General de la Nación y a la Personería Municipal para que se inicien las investigaciones del caso.

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¿Qué pasó con los cabellos en Salazar de las Palmas?

En el marco de las Ferias y Fiestas de Salazar de las Palmas 2026, celebradas del 26 al 29 de junio, se presentó un aparatoso accidente durante las tradicionales carreras de caballos que, al parecer, se han hecho anualmente en el municipio y que son promovidas por la Alcaldía.

Durante la jornada, dos caballos se enfrentaron en esta actividad que, al parecer, terminó ocasionando lesiones tanto para el animal como para la persona que se encontraba sobre este.

En los clips se observa el instante en el que, en medio de la multitud, un caballo blanco termina chocando contra las personas que se encontraban observando el evento.

El animal cae al suelo junto al hombre y varias personas que se encontraban tomando licor y tomándose fotografías al borde la improvisada pista para la carrera. Aunque el animal se levantó de inmediato, dos de los heridos terminaron tendidos en el suelo por lo que tuvieron que ser auxiliados por los presentes.

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Solicitan investigación de la corrida de caballos

Ante esta situación, la senadora animalista Andrea Padilla envió un derecho de petición a las autoridades correspondientes para obtener información sobre la autorización, protocolos, permisos y procedimientos del evento que se realizó el pasado 29 de junio a las 9:00 a.m.

“Alcalde Juan Carlos Baibor. ¿Cree que algo bueno le dejó este horror a la gente y al municipio?. Caballos y personas quizás gravemente heridos, borrachos, desorden. ¿Para esto se hizo elegir? ¿Para darle al pueblo pan y circo con un desmán patrocinado, además por la Alcaldía. Sepa usted que, tanto el espectáculo bárbaro como su patrocinio con recursos públicos es ilegal. Ya le enviamos el oficio”, aseguró la senadora.

Hasta el momento se desconoce el estado de los equinos involucrados y las posibles afectaciones generadas a las personas durante el accidente.

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