Turista que agredió brutalmente a recepcionista en Medellín quedó en libertad

Un nuevo caso de violencia en Medellín ha generado rechazo e indignación luego de que un turista que agredió de manera brutal a una trabajadora de un hotel en el centro de la ciudad quedara en libertad por decisión de un juez. La víctima, una recepcionista, continúa recuperándose de las lesiones sufridas tras el ataque, que fue calificado como cruel y salvaje.

Según la información conocida, el agresor fue capturado por las autoridades tras el hecho y posteriormente presentado ante un juez. Sin embargo, durante las audiencias de legalización de captura y solicitud de medida de aseguramiento, se determinó que el hombre podía enfrentar el proceso en libertad, lo que generó una fuerte reacción desde la administración local.

¿Por qué el turista agresor en Medellín fue dejado en libertad?

De acuerdo con lo expuesto en las diligencias judiciales, el juez tomó la decisión basándose en dos factores principales. En primer lugar, el presunto agresor presenta antecedentes de enfermedad psicológica o psiquiátrica, condición por la cual incluso habría sido jubilado de su trabajo anterior.

En segundo lugar, se indicó que las lesiones ocasionadas a la víctima generaron una incapacidad de apenas 10 días, lo que, según el criterio judicial, no lo convertiría en un peligro para la sociedad.

Adicionalmente, se señaló que debido a su condición psiquiátrica, el hombre no podría ser imputado en los términos habituales del proceso penal. Estos argumentos fueron determinantes para que se negara la medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía.

¿Qué dijeron las autoridades de Medellín sobre la decisión judicial?

La reacción desde la Alcaldía de Medellín fue inmediata. Las autoridades manifestaron un rechazo contundente a la decisión, calificándola como absurda, riesgosa y peligrosa. Señalaron que la Policía cumplió con su deber al capturar al agresor en el lugar de los hechos y que la Fiscalía también actuó conforme a la ley al imputar cargos y solicitar una medida de aseguramiento.

Desde la administración local se insistió en que el ataque fue de tal gravedad que puso en riesgo la vida de la víctima, asegurando que “casi la mata”. En ese sentido, cuestionaron que el agresor no represente un peligro para la sociedad, especialmente para las mujeres.

Pese a que el hombre enfrentará el proceso por el delito de lesiones personales en libertad, deberá cumplir con restricciones impuestas por la justicia. Entre ellas, no podrá regresar al hotel donde ocurrieron los hechos ni acercarse a la víctima.