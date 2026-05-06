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¿Dónde se jugará Internacional vs. Atlético Nacional? Hay comunicado oficial

Internacional de Bogotá cuestiona la sede del partido ante Atlético Nacional tras no ser autorizado en El Campín. El club evalúa jugar en otra ciudad.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
02:28 p. m.
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La realización del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional quedó en el centro de la polémica tras un comunicado oficial del club bogotano, que cuestiona las condiciones definidas por las autoridades para el encuentro.

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La principal inquietud gira en torno al escenario, pues inicialmente se esperaba que el compromiso se disputara en el Estadio El Campín, pero finalmente no fue autorizado. En su lugar, se planteó como alternativa el Estadio Metropolitano de Techo, con la condición que no haya ingreso de hinchada visitante.

Internacional de Bogotá cuestiona decisión sobre el estadio

A través de un comunicado, el club expresó su inconformidad frente a esta determinación.

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“Internacional de Bogotá expresa su profunda preocupación frente a la decisión de no autorizar nuestro partido ante Atlético Nacional en El Campín y permitir únicamente, de manera temporal, la realización del encuentro en Techo sin ingreso de hinchada visitante”.

Aunque la institución aseguró que respeta a las autoridades y valoró el acompañamiento de la Policía Nacional, también dejó claro que no comparte la medida.

“No compartimos una decisión que consideramos contraria al espíritu del fútbol, al desarrollo de la industria del entretenimiento y a la visión de una Bogotá moderna, abierta y competitiva”.

El club insiste en que ha trabajado por ofrecer un espectáculo seguro e incluyente, con condiciones para recibir tanto a hinchas locales como visitantes.

¿Se jugará en Bogotá o cambiará de sede?

Ante este panorama, el futuro del partido sigue en evaluación. Internacional de Bogotá confirmó que analiza distintas alternativas, incluso fuera de la capital.

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“En este momento evaluamos las alternativas disponibles, incluyendo la posibilidad de disputar el partido en otra ciudad que sí brinde las garantías necesarias para recibir a ambas hinchadas y desarrollar el espectáculo que el fútbol merece”.

La situación no solo impacta a los aficionados, sino que también abre el debate sobre la organización de eventos deportivos en la ciudad y las condiciones para atraer inversión en el sector.

Por ahora, la sede definitiva del partido entre Internacional y Atlético Nacional sigue sin confirmarse, mientras crece la expectativa entre los hinchas.

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