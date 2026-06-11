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Centro Democrático plantea recorte al Estado y venta de acciones de Ecopetrol como alternativa a la reforma tributaria

Los integrantes del partido concluyeron que es necesario aplicar un ajuste más profundo al tamaño del Estado y revisar las fuentes de financiación.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
09:01 p. m.
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La bancada del Centro Democrático definió una serie de propuestas económicas que llevará a la reunión prevista para este sábado con el presidente Abelardo de la Espriella y varios ministros, en la que se analizará el proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno.

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Tras un encuentro con expertos en materia fiscal y económica, los integrantes del partido concluyeron que es necesario aplicar un ajuste más profundo al tamaño del Estado y revisar las fuentes de financiación antes de aumentar la carga tributaria para los ciudadanos.

En la reunión participaron el exdirector de la DIAN Lisandro Junco, el tributarista Santiago Pardo, el exdirector de Asofondos Santiago Montenegro, el exviceministro Juan Alberto Londoño y el exministro Andrés Felipe Arias, quienes expusieron sus análisis sobre el impacto de la iniciativa gubernamental.

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Proponen fusionar entidades y vender participación estatal en Ecopetrol

La primera conclusión del encuentro apuntó a la necesidad de realizar un recorte más severo al gasto estatal. Según las cuentas presentadas durante la reunión, la absorción de 48 entidades que actualmente tendrían funciones duplicadas permitiría generar ahorros cercanos a los 20,4 billones de pesos. La propuesta fue planteada incluso antes de considerar una eventual eliminación de ministerios.

Como segunda alternativa, los asistentes pusieron sobre la mesa la posibilidad de enajenar acciones de Ecopetrol. Algunos sectores consideran viable vender el 8 % de la compañía, una operación que ya cuenta con autorización del Congreso.

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Otros fueron más allá y plantearon que el Estado reduzca su participación hasta el 49 %, cediendo el control de la empresa para hacer más atractivo el negocio ante potenciales inversionistas.

La tercera conclusión estuvo relacionada con la preocupación por la carga impositiva contemplada en la reforma, especialmente por el impacto que tendría la ampliación del IVA a varios productos de la canasta familiar. Fuentes cercanas a la discusión señalaron que el Centro Democrático tendría serias objeciones frente a esos artículos y que difícilmente respaldaría dichas medidas en el trámite legislativo.

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Angie Rodríguez y Deicy Jiménez reviven polémica por acusaciones contra Petro

Mientras tanto, una fotografía que se ha viralizado en las últimas horas volvió a poner en el centro del debate las acusaciones que rodean al expresidente Gustavo Petro. La imagen muestra un encuentro entre Angie Rodríguez y Deicy Jiménez en la oficina del exministro de Justicia Wilson Ruiz, cuyo bufete continúa a cargo de la defensa de la exdirectora del Dapre.

Según fuentes cercanas al encuentro, Rodríguez y Jiménez sostuvieron una extensa conversación en la que revisaron fechas y mensajes de WhatsApp relacionados con los hechos que son objeto de controversia. En medio de esa revisión, habrían encontrado un chat en el que, presuntamente, Petro daba instrucciones para mantener la contratación de Jiménez.

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Las mismas fuentes aseguraron que durante la reunión Deicy Jiménez mostró más de diez videos sobre encuentros que sostuvo con el exmandatario. El material audiovisual, de acuerdo con la información conocida, ya habría sido entregado a la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes.

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