Habló turista que tumbó una estatua en Cartagena: se comprometió a reparar los daños

Una turista que vive en Barranquilla decidió asumir públicamente la responsabilidad por el daño causado a la estatua del cura Nicolás Mauricio de Umaña ubicada en la Plaza de la Trinidad del barrio Getsemaní en Cartagena.

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Esto, luego de que se hiciera viral un video en el que la mujer aparece bailando junto a la escultura. Las imágenes dejan ver el momento en el que la barranquillera se cuelga de uno de los brazos de la obra, mientras baila con ella y se inclina hacia el frente. Como consecuencia, finalmente la escultura cae al piso.

Tras el incidente, la mujer ofreció disculpas y se comprometió a pagar los costos de reparación de esta escultura que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

El monto exacto de la reparación aún se desconoce. Primero se deben realizar las cotizaciones correspondientes al autor que realizó la obra. Sin embargo, se sabe que los primeros costos incluyen el traslado de la escultura desde la plaza hasta el taller del artista que realizará la intervención.

En su declaración pública, la turista pidió disculpas por su comportamiento: “Buenas tardes, mi nombre es Laura, soy la persona involucrada en un video que está rondando en redes sociales. El día de hoy quiero poner la cara por mis por mis acciones y procurar resarcir los daños ocasionados por mí”.

La mujer también indicó que el alcalde de la ciudad amablemente le brindó la posibilidad de llegar a un acuerdo para enmendar sus acciones. “El alcalde Dumek de Cartagena muy amablemente me facilitó este espacio con sus funcionarios para llegar a un acuerdo y así resarcir el daño ocasionado por mí”.

En su video, hizo un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de respetar el patrimonio y llamó a otros visitantes a tener precaución con las obras de arte públicas.

“De igual manera invito a todos los colombianos, a los cartageneros, visitantes, turistas, a que cuidemos el patrimonio histórico de Cartagena y de nuestra nación para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, añadió.

Alcaldía supervisará reparación a escultura afectada por turista

Finalmente aclaró que su intención jamás fue afectar la escultura. “Yo no lo hice intencionalmente, nunca quise agredir nada, no quise causar ningún daño (…) en nombre mío y de mi familia les ofrecemos disculpas a la ciudad de Cartagena y al alcalde”.

Por su parte, la Alcaldía de Cartagena anunció que supervisará la intervención de la estatua del cura y aprovechará para realizar mantenimiento a otras esculturas emblemáticas de la zona.