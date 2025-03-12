CANAL RCN
Colombia

Las últimas palabras del joven que fue asesinado por defender su celular: grabación de su último video

Salió a la luz el último video del joven barranquillero asesinado tras resistirse a un robo en Bogotá.

Último video joven asesinado por defender celular Bogotá Jean Claude Bossard
Foto: captura pantalla Noticias RCN y redes sociales.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
09:21 a. m.
Salió a la luz el último video que grabó el joven barranquillero antes de perder la vida por defender su celular en Bogotá. El material, publicado en redes sociales apenas minutos antes del ataque, conmocionó al país, pues en él reflexionaba justamente sobre la vulnerabilidad y la inseguridad en Colombia.

Jean Claude Bossard era administrador de empresas y cumplía 30 años el 5 de diciembre. El hombre caminaba por una zona del norte de Bogotá cuando fue abordado por dos delincuentes que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

El hecho ocurrió en horas de la tarde el martes 2 de diciembre y terminó en tragedia cuando la víctima se resistió al hurto, acción que desencadenó que los agresores le dispararan.

Las últimas palabras de Jean Claude Bossard, joven asesinado en Bogotá

El video, publicado en TikTok, llamó la atención por su tono reflexivo. En él comentaba su preferencia por movilizarse a pie y planteaba pensamientos relacionados con los peligros que implica la vida urbana.

Sus palabras, cargadas de naturalidad y sin pretensión de advertencia, hoy toman un significado distinto tras conocerse lo que ocurrió minutos después.

En la grabación, también mencionaba que evitaba usar bicicleta o carro, asegurando que sentía más tranquilidad caminando. La publicación se volvió viral tras confirmarse su muerte, pues varios usuarios interpretaron el mensaje como una especie de coincidencia trágica que anticipaba, sin saberlo, su destino.

Aquí en Colombia es impresionante como la gente confunde ser decente con ser culo de hueva. O sea, la gente quiere aprovecharse de ti porque eres decente, no entiendo

El último video del joven asesinado por defender su celular en Bogotá

A través de Instagram, el joven también había compartido un video adicional poco antes del ataque, mostrando su recorrido por el sector y expresando críticas sobre comportamientos sociales que observaba en su entorno.

Sus palabras generaron debate entre seguidores y conocidos, quienes hoy lamentan que esas reflexiones fueran las últimas que dejó registradas.

