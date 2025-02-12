"Tenían esa moto en el radar": alcalde Galán reveló que los delincuentes que mataron a un hombre ya habían atacado

La muerte de Jean Claude Bossard en el norte de Bogotá volvió a exponer un caso que los vecinos de Usaquén venían denunciando desde hace días: la presencia de una motocicleta naranja vinculada a varios asaltos en la zona.

Tanto la comunidad como las autoridades conocían ese vehículo desde hacía cerca de 15 días, e incluso existía un antecedente violento del 10 de noviembre en el mismo corredor vial. Aun así, la banda actuó de nuevo, esta vez con un desenlace fatal.

Hombre fue asesinado en medio de un intento de hurto en Bogotá

Jean Claude Bossard fue asesinado en la calle 108 con carrera 19 cuando dos hombres en moto intentaron robarlo. Según los primeros reportes, los delincuentes se acercaron para arrebatarle sus pertenencias.

Él se resistió, se produjo un forcejeo y en medio de ese enfrentamiento recibió un disparo que resultó mortal.

Un policía que patrullaba el sector reaccionó de inmediato y abrió fuego contra los responsables. Uno de ellos cayó abatido en ese mismo punto y el otro, herido en un brazo, fue capturado. Se trata de un menor de edad que, según la Policía, habría accionado el arma durante el forcejeo.

Alcalde Galán reveló que los delincuentes que mataron a un hombre ya habían atacado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó lo ocurrido y reveló que ya existían advertencias sobre esa misma motocicleta.

Explicó que, por denuncias ciudadanas, hace cerca de 15 días se había informado a la Policía sobre una moto naranja que rondaba la zona con comportamientos sospechosos.

Esa alerta coincidía con un hecho registrado el 10 de noviembre, cuando hubo un intercambio de disparos entre uniformados y delincuentes que se desplazaban en un vehículo con las mismas características.Desde entonces, la Policía había puesto esa motocicleta en el radar.

Comenzó un trabajo con la comunidad para identificar a los hombres que la utilizaban, reforzó la vigilancia y desplegó unidades especializadas para reaccionar ante cualquier señal de actividad delictiva.

Sin embargo, las operaciones no lograron dar con los responsables antes de que atacaran nuevamente.

Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos.

El mandatario insistió en que, aunque las cifras muestran una reducción en homicidios por hurto este año, situaciones como esta evidencian falencias en la capacidad de anticipación y prevención frente a grupos delincuenciales que ya estaban identificados.