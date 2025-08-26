CANAL RCN
Colombia

Revelan la identidad de los restos hallados en la zona donde despareció Valeria Afanador: ¿qué se sabe?

El hallazgo se produjo durante los operativos de búsqueda.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
07:38 p. m.
El caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años que desapareció hace tres semanas en Cajicá, mantiene en alerta a las autoridades.

En medio de las labores para ubicarla, se produjo un hallazgo que conmocionó aún más; restos humanos fueron encontrados en las inmediaciones del río Frío, lugar incluido en el plan de búsqueda.

Hallan restos humanos en la zona donde desapareció la pequeña Valeria Afanador

El 22 de agosto, un equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca llevó a cabo una inspección técnica en la zona del río Frío, dentro del operativo especial que busca dar con el paradero de Valeria Afanador, desaparecida desde hace tres semanas.

Durante las labores, fueron hallados restos humanos, lo que hizo que de inmediato, el material óseo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para los estudios pertinentes.

Confirmaron la identidad de los restos óseos hallados donde desapareció Valeria

Horas después, en un informe oficial remitido a la Fiscalía, la entidad confirmó que los restos no pertenecen a la niña, sino a Javier Mauricio García Pineda, un hombre desaparecido desde el pasado 10 de junio, cuando salió de su lugar de trabajo en Cajicá y no volvió a ser visto.

Javier Mauricio García había sido reportado como desaparecido ante las autoridades, pero no se tenían pistas de su paradero hasta ahora.

Una fiscalía adscrita a la Seccional Cundinamarca continuará con las indagaciones sobre este hecho, mientras la búsqueda de la menor no se detiene.

