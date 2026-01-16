CANAL RCN
Colombia Video

Video del impactante robo de 17 carros cero kilómetros en Cauca: señalan a disidencias

Un grupo de 15 hombres armados interceptaron los vehículos de carga en Santander de Quilichao. Autoridades atribuyen el asalto a disidencias de Iván Mordisco.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
07:13 p. m.
La inseguridad vial en el Cauca escaló a niveles alarmantes tras el robo masivo de 17 vehículos último modelo que eran transportados en dos tractocamiones tipo niñera en la vía Panamericana, a la altura de Santander de Quilichao.

El asalto ocurrió en pleno día y en perímetro urbano, evidenciando la audacia de las estructuras criminales que operan en la región.

Según reportes de las autoridades, aproximadamente 15 hombres armados salieron al paso de los tractocamiones y ejecutaron el robo de los 17 automotores.

Detalles de cómo fue el robo de los 17 carros nuevos en Cauca

El incidente se registró en una zona estratégica de la principal vía que conecta el sur y el centro de Colombia, poniendo en evidencia las vulnerabilidades de seguridad en este corredor vial.

Las autoridades señalan a las disidencias de Iván Mordisco como los presuntos responsables del asalto armado.

Esta estructura armada ha incrementado su presencia y actividades delictivas en el departamento del Cauca, particularmente en actividades de extorsión y robo de mercancía.

Tras el robo, los tractocamiones y sus conductores fueron ubicados posteriormente en buen estado. Sin embargo, la búsqueda de los 17 vehículos robados continúa activa.

Siguen el rastro de los 17 vehículos cero kilómetros robados

Las investigaciones avanzan en la posible ubicación de los automotores hurtados en una zona cercana con el departamento del Valle del Cauca. Esta área fronteriza entre ambos departamentos se ha convertido en un corredor para actividades ilícitas debido a su topografía y ubicación estratégica.

El sector donde ocurrió el robo se caracteriza por la injerencia de estructuras criminales organizadas. Entre ellas se ha identificado la presencia del Frente Jaime Martínez, otra disidencia de las extintas Farc que mantiene control territorial y desarrolla actividades delictivas en la región.

Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han afectado la seguridad en la vía Panamericana a su paso por el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia en Colombia.

