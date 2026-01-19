CANAL RCN
Accidente en Ciudad Bolívar: un muerto y seis heridos en choque múltiple

Además de la víctima fatal, el accidente dejó seis personas heridas, quienes fueron remitidas a centros médicos para su valoración.

enero 19 de 2026
11:56 a. m.
En la mañana de este lunes se registró un grave accidente de tránsito en el barrio Lucero Medio, localidad de Ciudad Bolívar, donde se vieron involucrados tres vehículos particulares y un bus del Sistema Integral de Transporte Público (Sitp).

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se originó cuando uno de los automóviles particulares, al parecer por fallas mecánicas, arrolló a un peatón que perdió la vida en el lugar de los hechos. Posteriormente, el mismo vehículo colisionó contra los otros tres automotores implicados en el siniestro.

Seis personas lesionadas y trasladadas a centros médicos

Además de la víctima fatal, el accidente dejó seis personas heridas, quienes fueron remitidas a centros médicos para su valoración. De acuerdo con la información preliminar, ninguna de ellas presenta lesiones que comprometan su vida.

Las autoridades confirmaron que el bus del Sitp y los demás vehículos sufrieron daños materiales de consideración, mientras los equipos de emergencia atendieron a los afectados en el sitio.

Investigación en curso para esclarecer causas

El componente especializado de investigación criminal realizó el procesamiento en el lugar del accidente y recopiló las pruebas necesarias. Según lo informado, todas las actividades judiciales serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

