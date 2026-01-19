CANAL RCN
Colombia

Desgarrador: el padre de Fernando Torres, el piloto de Yeison Jiménez, también murió en un accidente aéreo

El abuelo del piloto Fernando Torres confirmó lo sucedido en una entrevista radial. Estos son los detalles.

Foto: @fer.torres87 en TikTok y Canal RCN.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
10:39 a. m.
Todo el país continúa conmocionado tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, su piloto Fernando Torres y sus compañeros Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín.

La avioneta del artista despegó del Aeropuerto de Paipa sobre las 4:00 de la tarde del 10 de enero, pero, desafortunadamente, presentó una falla, cayó en la vereda Romita y se incineró.

En medio de esa dolorosa coyuntura para el país, Jairo Rojas, el abuelo de Fernando Torres, tuvo un diálogo con el medio La Voz del Pueblo y reveló que el papá del piloto también falleció hace algunos años en un accidente aéreo.

El papá de Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez, también murió tras un accidente en una avioneta: esto se reveló

Jairo Rojas, el abuelo del piloto Fernando Torres, contó cómo se conoció su nieto con Yeison Jiménez y confirmó que, desafortunadamente, su padre también falleció en un accidente aéreo.

"Estando dentro de esa profesión de pilotaje, un día cualquiera lo conocieron y Yeison Jiménez le ofreció ser el piloto de su aeronave. Desafortunadamente, se presentó este final demasiado triste y doloroso para toda la familia y no hay palabras para uno expresar ese sufrimiento", comenzó indicando el abuelo de Fernando Torres.

"El padre de mi nieto era piloto y falleció muy joven también. Incluso, tenía una edad menor a la de Fernando. La pasión por el pilotaje era como de nacimiento, como de sangre, pero, lastimosamente, también murió en un accidente en una avioneta, en una ambulancia", complementó.

Su testimonio se puede escuchar aquí:

¿Cómo está avanzando la investigación del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

Hasta el momento, aún no se conocen las causas exactas por las que la avioneta se precipitó y se estrelló en la vereda Romita.

Sin embargo, las autoridades están analizando detalladamente el historial de mantenimientos, las horas de vuelo del piloto y, además, habrían tomado la decisión de enviar los motores de la aeronave a Estados Unidos para que sean estudiados por el fabricante.

 

