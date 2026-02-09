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Accidente de autobús en Egipto deja 16 muertos y 28 heridos

Entre las víctimas mortales hay diez ciudadanos jordanos. De acuerdo con información divulgada, en el vehículo viajaban 43 personas.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
07:12 a. m.
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Un accidente de autobús ocurrido este miércoles en la península del Sinaí, en Egipto, dejó al menos 16 personas muertas y otras 28 heridas, según informó el Ministerio de Sanidad de ese país.

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Entre las víctimas mortales hay diez ciudadanos jordanos, de acuerdo con información divulgada por la cadena estatal jordana Al Mamlaka. En el vehículo viajaban 43 personas, entre ellas 22 ciudadanos de Jordania.

El siniestro se registró en la carretera que comunica las localidades turísticas de Dahab y Nuweiba, dos destinos conocidos por sus paisajes naturales y las actividades relacionadas con el mar y el senderismo.

Tras recibir la alerta, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia. Un total de 20 ambulancias llegaron hasta el lugar para trasladar a los heridos y brindarles los primeros auxilios.

Por ahora, las autoridades egipcias no han establecido qué provocó el accidente. Las investigaciones deberán determinar si hubo fallas mecánicas, errores humanos o alguna otra circunstancia que explique lo ocurrido.

El accidente vuelve a poner la atención sobre la seguridad vial en Egipto, donde los siniestros de tránsito son frecuentes.

Expertos y autoridades suelen relacionar estos hechos con conductas de riesgo al volante, además del estado de algunos vehículos y de las carreteras.

De acuerdo con cifras de la agencia egipcia de estadística, cerca de 6.000 personas murieron en accidentes de tránsito en el país durante el año pasado.

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La tragedia ocurre pocas semanas después de otro accidente registrado en el norte de Egipto, en el que al menos 18 personas, en su mayoría adolescentes, murieron tras el choque de dos camionetas que transportaban trabajadores agrícolas.

Las autoridades continúan con las labores de investigación y atención a los sobrevivientes, mientras se espera conocer más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente en el Sinaí.

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