Cayó otro de los presuntos asesinos del empresario Gustavo Aponte intentado escapar en un avión

Autoridades confirmaron la captura de uno de los sospechosos del asesinato del empresario arrocero Gustavo Adolfo Aponte, quien fue atacado junto a su escolta a la salida de un gimnasio en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Se trata de alias Tatán o ‘Bam bam’, quien habría participado en el asesinato del empresario y estaría a punto de escaparse en un avión cuando fue detenido por las autoridades.

En las próximas horas serán las audiencias correspondientes. Es el segundo sospechoso en el crimen del dueño de Arroz Sonora que queda en poder de las autoridades.

Capturan a alias Tatán, segundo implicado en el crimen de Gustavo Aponte

Seis meses después del crimen perpetrado el pasado 11 de febrero, las autoridades han logrado identificar plenamente y capturar a dos de los presuntos implicados en el ataque sicarial que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría tenido víctimas equivocadas.

Sobre esta segunda persona capturada, la información que se conoce hasta el momento es que es un hombre identificado con el alias de Tatán o ‘Bam bam’ y que habría participado directamente en la comisión del delito.

Sin embargo, por el momento se desconoce cuál fue su rol en el asesinato del empresario.

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Alias Tony fue el primer capturado en el crimen de Gustavo Aponte

Alias Tony, identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina, fue capturado en Villavicencio, Meta, a través de una operación conjunta con la Policía Nacional.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Llanos Paternina habría sido el encargado de realizar actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística.

Las evidencias indican que recorrió en una motocicleta el lugar donde se perpetró el crimen, ubicado en inmediaciones de un gimnasio en la localidad de Chapinero.

Por su presunta participación en el crimen, fue imputado por homicidio agravado, y por tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.