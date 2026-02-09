Las motos preferidas por los colombianos: así quedó el ranking de ventas en agosto de 2026

El mercado de motos en Colombia mantuvo un fuerte ritmo durante agosto de 2026, con cifras que confirman el crecimiento que ha experimentado el sector a lo largo del año.

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Durante el octavo mes se registraron 111.896 motocicletas nuevas en el país, un aumento del 17,83% frente al mismo periodo de 2025.

Aunque el resultado mensual estuvo por debajo de julio, con una variación de -15,19%, el balance anual continúa siendo positivo. Entre enero y agosto ya fueron matriculadas 899.078 motos nuevas, 201.806 unidades más que durante los mismos meses del año anterior.

Estas fueron las marcas de motos más vendidas en agosto de 2026

Bajaj se convirtió en la marca de motos más vendida en Colombia durante agosto, al registrar 18.575 unidades nuevas. Con este resultado alcanzó una participación del 16,60% del mercado nacional.

El segundo puesto fue para AKT, que cerró agosto con 16.932 motocicletas registradas y una participación del 15,13%. Muy cerca apareció Suzuki, con 16.770 unidades y el 14,99% del mercado.

Las cifras muestran una competencia cerrada entre las principales compañías, especialmente entre AKT y Suzuki, separadas durante agosto por apenas 162 motocicletas.

Venta de motos en Colombia crece con fuerza durante 2026

El comportamiento de agosto hace parte de un año especialmente dinámico para el sector. De acuerdo con las cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, entre enero y agosto se registraron 899.078 motocicletas nuevas, frente a 697.272 del mismo periodo de 2025.

Esto representa un crecimiento acumulado del 28,94%. En lo corrido del año, Bajaj también lidera el mercado con 155.091 unidades, seguida de Suzuki, con 138.391, y AKT, con 129.846.

Por regiones, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mayor cantidad de registros, mientras que Sabaneta, Funza y El Cerrito encabezaron el indicador entre los municipios del país.