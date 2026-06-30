Tasa de usura en Colombia: así quedaron los intereses para julio de 2026

El bolsillo de los colombianos respira un aire de tensa calma de cara al séptimo mes del año. Tras una racha consecutiva de incrementos que venía encareciendo de forma drástica el costo del financiamiento para los hogares, las condiciones de crédito darán una tregua temporal.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió la resolución mensual que establece los topes máximos de interés para el mercado nacional. Para el periodo que comprende del 1 al 31 de julio de 2026, la tasa de usura se fijó en 28,79% efectivo anual.

Lo anterior significa que el indicador se mantendrá exactamente igual respecto a la cifra registrada en junio, frenando —al menos por ahora— una fuerte tendencia alcista.

El fin de una racha alcista de cuatro meses

Esta decisión técnica representa un hito en lo que va del año. Desde febrero pasado, las compras a crédito y la financiación de consumo venían experimentando un encarecimiento sostenido impulsado por los ajustes de la Superfinanciera. En total, el indicador escaló más de 4 puntos porcentuales en lo que va del año como un mecanismo técnico para mitigar las presiones inflacionarias en el país.

El congelamiento de la tasa en el 28,79% rompe esta cadena de alzas. El dato clave para entender este freno radica en el Interés Bancario Corriente (IBC) para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual se mantuvo en 19,19%. Como la ley colombiana estipula que la tasa de usura representa el equivalente a 1,5 veces dicho interés corriente, el tope máximo quedó congelado.

Alivio para las tarjetas de crédito

El impacto más inmediato de este anuncio se verá reflejado en el uso de las tarjetas de crédito y los préstamos ordinarios de consumo. Al no registrarse un incremento, las entidades bancarias y los establecimientos de crédito no podrán cobrar más allá del límite establecido por ley. Cualquier cobro que supere el 28,79% será considerado ilegal bajo la figura del delito de usura.

Para los consumidores, esto se traduce en estabilidad para planificar sus finanzas durante el mes, especialmente en un periodo tradicionalmente dinámico para el comercio por las vacaciones de mitad de año.

No obstante, los analistas recuerdan que, aunque el interés no subió, sigue estando en niveles históricamente altos, por lo que el llamado sigue siendo a la prudencia y a evitar el diferido de compras cotidianas a demasiadas cuotas.

Otras tasas del mercado comercial

A la par con el crédito ordinario, la Superfinanciera también dejó en firme los techos máximos para otras modalidades especiales de financiamiento productivo y popular: