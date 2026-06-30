Bebé de 20 días fue rescatado con vida tras pasar 32 horas bajo los escombros en Venezuela

Seis días después de la tragedia en Venezuela, el balance oficial supera las 1.700 personas fallecidas, aunque las autoridades advierten que la cifra podría aumentar debido a la gran cantidad de desaparecidos que aún permanecen bajo los escombros.

Mientras las familias recorren las zonas devastadas buscando noticias de sus seres queridos, rescatistas nacionales e internacionales mantienen una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes.

Entre las historias que más conmueven están las de varios niños y un bebé recién nacido que lograron ser rescatados con vida.

¿Cómo avanzan las labores de búsqueda en Venezuela?

A pesar del paso de los días, las operaciones de rescate no se detienen.

Equipos especializados provenientes de distintos países, entre ellos Colombia, permanecen en las zonas más afectadas inspeccionando edificios colapsados y removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar personas con vida.

Cada sonido, cada movimiento y cada señal generan expectativa entre los socorristas y las familias que esperan un milagro en medio de una tragedia que ha devastado amplias regiones del país.

Bebé de 20 días de nacido fue rescatado con vida en Venezuela

Entre las escenas más impactantes se encuentran los rescates de menores de edad que permanecían atrapados bajo los restos de las edificaciones.

Uno de los casos más conmovedores fue el de un niño que permanecía sepultado entre los escombros de lo que alguna vez fue su vivienda. El menor fue localizado y rescatado por un equipo de socorristas provenientes de Jordania, quienes trabajaron durante varios minutos para lograr sacarlo con vida.

Otra de las historias que ha dado esperanza en medio de la tragedia es la de un bebé de apenas 20 días de nacido, quien fue encontrado con vida luego de permanecer atrapado durante aproximadamente 32 horas.

El recién nacido se encontraba en una zona considerada de alto riesgo debido a la inestabilidad del terreno, por lo que las labores para alcanzarlo fueron especialmente complejas.

Por ahora, mientras continúan apareciendo algunos sobrevivientes, miles de personas siguen buscando desesperadamente a familiares y amigos desaparecidos.