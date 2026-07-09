Una hora duraron los ladrones robando la casa del concejal Rolando González en Chapinero

El concejal de Bogotá, Rolando González, fue nuevamente víctima de un hurto en su vivienda ubicada en la localidad de Chapinero, en el nororiente de la ciudad.

Este sería el cuarto incidente de inseguridad que enfrenta en los últimos cuatro años. Las autoridades investigan si el hecho tendría relación con las constantes denuncias que ha realizado sobre el operar del Tren de Aragua en la ciudad.

Deja mucho que pensar que de 45 concejales que hay en la ciudad precisamente sea yo quien durante los últimos años haya tenido más hechos de inseguridad.

Los ladrones estuvieron más de una hora en la casa del concejal

De acuerdo con el concejal, dos personas ingresaron a su vivienda a través de una ventana que da hacia la calle exterior.

Ingresaron por una ventana que da hacia la calle y duraron una hora dentro de la residencia, lo cual es completamente absurdo.

"No puede ser posible que hoy sean tan irresponsables esta empresa de prestar un servicio tan malo, un servicio totalmente pésimo donde duran una hora al interior de la residencia y no hay una respuesta por parte de la vigilancia privada", señaló el concejal sobre la empresa de seguridad a la que responsabilizó.

¿Hurto a la casa del concejal Rolando González tiene relación con sus denuncias?

Sobre la relación de estos incidentes con su trabajo el concejal aseguró: "He sido enfático en denunciar la presencia de grupos ilegales al margen de la ley, he sido enfático en denunciar el incremento de las actividades delincuenciales por parte del Tren de Aragua en Bogotá.

El concejal confirmó que tanto el secretario de Gobierno como el secretario de Seguridad y el alcalde mayor de Bogotá se comunicaron con él el mismo día del incidente.

Han venido avanzando en las investigaciones pertinentes del caso donde esperemos que muy rápido puedan esclarecer estos hechos.

Dijo que espera que la captura de esta banda ayude a desarticular otras organizaciones criminales que operan en la ciudad.