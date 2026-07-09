"Son actitudes de las que no me siento orgullosa para nada": Pautips sobre críticas por su comportamiento en MasterChef

Después de uno de los últimos capítulos emitidos de MasterChef Celebrity, la influencer Paula Galindo, más conocida como Pautips, ha sido blanco de críticas a raíz de su actuación durante el reto de campo donde fue la capitana del equipo que también integraba Jimmy Vásquez, Emiro, y 'Tuto'.

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Durante el programa, se observó cómo la creadora de contenido asumió un estilo de liderazgo fuerte y dominante que no fue bien recibido por su compañero Jimmy Vásquez, que lo manifestó constantemente ante las cámaras. También se evidenció la falta de comunicación con su otro compañero, Emiro, y como consecuencia terminaron perdiendo el reto.

Pedido de disculpas por parte de Pautips

Horas después de la emisión del programa, Pautips publicó un video en sus redes sociales explicando un poco los motivos de su comportamiento y disculpándose con los seguidores que se preocupan por ella. "Hasta para mí ha sido muy duro y muy triste poderme ver en la pantalla del TV como espectadora y ver ciertas actitudes que he tenido", dijo la influencer, aceptando que no es la mejor de las actitudes y que así es su forma de ser. Sin embargo, explica que dichas actitudes pueden deberse al cansancio y el estrés que produce estar en el reality.

"Sí tienen la razón, pero lo que más me llega a la mente es que tengo una gran oportunidad de cambio", confesó Paula, y prosiguió explicando que esas actitudes no reflejan al 100% lo que en realidad es. "A las personas que se sintieron ofendidas, sorprendidas, molestas, les pido una disculpa (...) hasta a mí me pone triste verme así de frustrada en televisión", añadió.

Fanáticos tienen opiniones divididas sobre el comportamiento de Pautips

Después de la publicación del video, algunos de los internautas siguieron atacando a la participante, señalando que esa es su verdadera personalidad y que no se pueden justificar las actitudes groseras o el irrespeto, mientras otros de sus seguidores la defienden, afirmando que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba bajo presión y que no tiene nada de malo ser competitivo.

Este lunes 7 de septiembre se conocerá el nuevo eliminado después de la prueba en que Pautips deberá participar para intentar continuar en el reality.