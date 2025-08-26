Este año se han registrado 501 feminicidios en Colombia, la mayoría en Antioquia y Bogotá

El panorama de violencias basadas en género en Colombia sigue siendo aterrador. De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia, este año se han registrado 501 feminicidios en el país.

Un reciente informe del Centro de Conocimientos y Acción Colectiva reveló que los departamentos con más casos reportados en lo corrido del año, con corte a julio, fueron Antioquia (66), Bogotá (51), Atlántico (36), Valle del Cauca (34), Magdalena (29), Santander (26) y Norte de Santander (25).

En total, en los primeros siete meses del año se registraron 501 feminicidios y 296 casos en grado de tentativa.

Mayo, enero y marzo fueron los meses más violentos de la primera mitad del año, con 86, 80 y 79 casos respectivamente.

72 feminicidios en 20 departamentos

Solamente en julio fueron 72 los crímenes letales cometidos contra las mujeres, en 20 departamentos, en decir, en el 61% del territorio nacional. La mayoría de estos concentrados en Antioquia (10), Bogotá (7), Risaralda (7), Atlántico (6) y Huila (6).

De acuerdo con los datos del boletín ‘Vivas nos queremos’, el 66,7% de estos crímenes se cometieron en zonas urbanas; mientras que el 33,3% en zonas rurales.

La mayoría de las víctimas reportadas en julio tenían entre 25 y 29 años, seguidas de aquellas entre los 35 y 39 años. Una niña entre 10 y 14 años fue asesinada, así como tres adolescentes entre 15 y 17 años.

31 niños huérfanos por feminicidio en julio

Otro de los datos arrojados por el informe tiene que ver con las madres y mujeres gestantes víctimas de violencia feminicida.

De los 72 feminicidios perpetrados en julio, 22 fueron en contra de mujeres que eran madres y uno contra una mujer embarazada. En total, 31 niños y niñas quedaron huérfanos, producto de la violencia machista.

El boletín demuestra que en la mayoría de los casos los feminicidios son cometidos por hombres conocidos por las víctimas. Otros de los victimarios son sicarios, miembros de delincuencia común, bandas criminales y estructuras del narcotráfico.

Además, la mayor parte de mujeres víctimas suelen ser mujeres en condición de pobreza, víctimas de racismo o precarización laboral.

En 47 de los 72 casos registrados en julio, el feminicida uso un arma de fuego para acabar con la vida de la víctima. Las armas cortopunzantes son el segundo objeto más usado para asesinar a las mujeres.

Finalmente, el informe añade que, de los crímenes cometidos en julio, 22 fueron perpetrados en la vivienda de la víctima, 17 en vías públicas, ocho en establecimiento comercial y tres en el lugar de trabajo de la mujer.