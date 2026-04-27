Confirman cambios: así son las nuevas pruebas para licencia de conducción en Colombia

A partir de 2026, obtener la licencia de conducción en Colombia ya no será un trámite como antes. Con nuevas directrices del Ministerio de Transporte, el proceso busca ser más riguroso y transparente, con un objetivo claro: que solo los conductores realmente preparados lleguen a las vías.

El cambio más importante está en la separación de funciones. Bajo la Resolución 20253040037125, se introduce un nuevo modelo donde quienes enseñan ya no son los mismos que evalúan, eliminando así posibles conflictos de interés en el proceso.

¿Qué son los CALE y cómo cambia la evaluación?

Hasta ahora, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) cumplían un doble rol: formar y evaluar. Con la nueva normativa, estos centros se dedicarán exclusivamente a la enseñanza.

La evaluación quedará en manos de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), entidades independientes que certificarán si el aspirante cumple con las competencias necesarias.

Este cambio busca garantizar que los conductores realmente estén preparados para enfrentar las condiciones reales de las vías. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde el tráfico es más complejo, este filtro será clave.

Pruebas más exigentes y en dos fases

El examen teórico también cambia. Ya no se trata de memorizar señales, sino de entenderlas. La prueba ahora evalúa la capacidad de interpretar normas, resolver situaciones reales y convivir con otros actores viales como peatones y ciclistas.

En cuanto a la prueba práctica, se divide en dos etapas obligatorias. Primero, una evaluación en pista cerrada, donde se medirán habilidades como arranque, frenado, parqueo y control del vehículo. Luego, quienes aprueben pasarán a una prueba en vía pública, donde deberán demostrar su comportamiento en condiciones reales.

Este nuevo sistema también implica mayores costos y más tiempo en el proceso. Sin embargo, estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Transporte, que vigilará la transparencia del modelo.

Con estos cambios, sacar la licencia deja de ser un simple trámite y se convierte en una certificación real de habilidades al volante.