Candidatos al Congreso debaten sobre el nuevo decreto de emergencia y el sector salud

Tres candidatos al Congreso colombiano protagonizaron un acalorado debate sobre el nuevo decreto de emergencia social y económica que destina 8 billones de pesos para atender la crisis invernal que afecta a ocho departamentos del país. La discusión evidenció profundas diferencias sobre la legitimidad y transparencia de la medida en pleno periodo electoral.

Luis Carlos Leal, exsuperintendente y candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, defendió la necesidad del decreto argumentando que existe un estado claramente de anormalidad que afecta la vida, la salud, la vivienda, las condiciones económicas de muchas personas.

El uso del gasto público por el Gobierno

Leal destacó que la situación presenta 180% mayor fluviosidad en varios departamentos de la costa caribe, justificando el incremento del monto frente a los 0.5 billones inicialmente contemplados.

Por su parte, Pablo Bustos, candidato al Senado por Ahora Colombia y exlíder de la Red de Veedurías Ciudadanas, manifestó severas dudas sobre la transparencia del decreto: “Las formas y fuentes, la manera de tramitarse y la falta de garantías de transparencia, lo que dejan es estos recursos ávidos para las próximas campañas”.

Hassan Nassar, candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, hizo la crítica más dura al señalar que la Contraloría reveló que en enero, antes de la Ley de Garantías, el gobierno nacional suscribió 164 mil contratos por 14.8 billones de pesos: “Aquí no es que no haya la plata, que se la han robado”.

Acalorado debate por el tema de la salud

Los candidatos coincidieron en señalar la problemática de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, cuyos recursos habrían sido mal manejados. Nassar agregó que el gobierno está chantajeando a la Corte Constitucional y cuestionó la propuesta de imponer un nuevo impuesto al patrimonio del sector privado para financiar la emergencia.

El debate también abordó la crisis del sistema de salud, con especial énfasis en las EPS intervenidas. Leal defendió su gestión como superintendente, argumentando que una intervención no es la solución y que el problema radica en un sistema donde 29 empresas manejan recursos públicos sin control adecuado del Estado.

Bustos y Nassar cuestionaron a Leal por presuntas recomendaciones de hojas de vida que habría recibido de la entonces jefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia. El exsuperintendente respondió que: “Todas las personas que fueron nombradas y designadas cumplieron todos los requisitos y que todo está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.

Los tres candidatos coincidieron en que la crisis de salud y el manejo de emergencias son temas prioritarios que deberán resolver la próxima administración y el nuevo Congreso, evidenciando las profundas divisiones sobre el rumbo del país.