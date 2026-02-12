CANAL RCN
Internacional

Rusia bloqueó el acceso a WhatsApp, más de 100 millones de usuarios están sin el servicio

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos utilizar en su lugar una aplicación de mensajería nacional respaldada por el Estado.

Rusia bloqueó completamente el acceso a Whatsapp. Esta es la razón
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
10:57 a. m.
Este jueves Rusia confirmó el bloqueo total de la aplicación de mensajería WhatsApp. Se estima que 100 millones de personas ya no pueden ingresar a la app propiedad de Meta.

Según informó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, WhatsApp incumple la legislación local y sugirió a los ciudadanos utilizar una "aplicación de mensajería nacional" respaldada por el Estado.

"Debido a la falta de voluntad de Meta para cumplir con la legislación rusa, se tomó y se aplicó dicha decisión (...) MAX es una alternativa accesible, un servicio de mensajería en desarrollo, un servicio de mensajería nacional, y está disponible en el mercado para los ciudadanos como alternativa".

La agencia rusa de vigilancia de las telecomunicaciones Roskomnadzor también anunció a comienzos de la semana "restricciones progresivas" contra Telegram. Antes, acusó a esas aplicaciones de mensajería de ser utilizadas para realizar estafas, y "objetivos criminales y terroristas". Las llamadas ya habían sido bloqueadas en ambas aplicaciones en agosto de 2025.

Meta Rusia respondió al bloqueo de WhatsApp en Rusia

Meta Russia ya había sido designada como organización extremista, y WhatsApp se había quejado de lo que calificó como un intento de bloquear completamente su servicio.

"El Gobierno ruso ha intentado bloquear por completo WhatsApp en un esfuerzo por llevar a la gente a una aplicación de vigilancia estatal (...) Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para la población de Rusia", señaló la empresa en un comunicado.

Tribunales rusos han multado repetidamente a WhatsApp por no eliminar contenidos prohibidos y las autoridades han insistido en que la empresa necesita una oficina de representación local en Rusia para cumplir con la normativa, algo de lo que carece.

