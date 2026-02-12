Drake mostró un escudo de Atlético Nacional y desató una ola de reacciones entre los hinchas

El rapero canadiense Drake volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez entre los hinchas de Atlético Nacional, luego de compartir en sus historias de Instagram una fotografía en la que se observa, entre varios objetos, un escudo del conjunto verdolaga. La imagen no tardó en hacerse viral y provocó una ola de reacciones entre los seguidores del club antioqueño, quienes se sorprendieron al ver el emblema del equipo en una publicación del artista.

La foto muestra distintos artículos que, según lo que se ha comentado en las últimas horas, habrían pertenecido al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Entre ellos aparece el escudo de Atlético Nacional, club del que era reconocido seguidor, así como una gorra de los Boston Celtics, otro de los objetos más llamativos de la imagen compartida por el cantante.

Una imagen que se volvió tendencia

La publicación de Drake no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, la captura de la historia empezó a circular en diferentes plataformas digitales, donde miles de aficionados de Atlético Nacional reaccionaron con comentarios, memes y mensajes de sorpresa. Algunos destacaron la curiosa aparición del escudo verdolaga en el perfil de una de las figuras más influyentes de la música mundial, mientras que otros debatieron sobre el contexto de los objetos que aparecían en la fotografía.

El impacto fue tal que el nombre del club y el del artista se convirtieron en tendencia en varias redes sociales, reflejando el alcance global de Drake y la pasión que despierta el fútbol colombiano, especialmente cuando se mezcla con figuras de la cultura pop.

El detalle de la gorra y la conexión con la NBA

Además del escudo de Atlético Nacional, otro de los objetos que llamó la atención fue la gorra de los Boston Celtics, una prenda que históricamente ha sido asociada con la imagen del narcotraficante. Este detalle también generó comentarios entre los seguidores del rapero, quienes conocen su fuerte vínculo con el baloncesto.

Drake es uno de los rostros más visibles de la NBA fuera de las canchas y se ha declarado hincha fiel de los Toronto Raptors, franquicia de su ciudad natal. Incluso, suele asistir a los partidos y participar activamente en eventos relacionados con el equipo, lo que hace que cualquier referencia al mundo del baloncesto en sus publicaciones llame la atención.

La imagen compartida por el artista demuestra, una vez más, cómo una simple historia en redes sociales puede generar repercusión internacional, especialmente cuando involucra a un club tan popular como Atlético Nacional y a una figura de talla mundial como Drake.