CANAL RCN
Economía

Canadá busca trabajadores colombianos y ofrecen sueldos por encima de los diez millones

Conozca los cargos donde buscan trabajadores en este país.

Estudiar en Canadá
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
10:51 a. m.
En los últimos años, el panorama laboral para los profesionales y técnicos colombianos ha trascendido fronteras. Lo que antes parecía una posibilidad remota, hoy es algo muy común. Y es que países del extranjero están poniendo sus ojos en la mano de obra calificada de Colombia. Desde enfermeros en Alemania hasta ingenieros en Polonia y técnicos en Estados Unidos, la oferta es variada y constante.

Acceder a estas oportunidades de manera segura es el mayor reto. Es allí donde instituciones nacionales juegan un papel crucial para evitar fraudes y garantizar que las condiciones laborales sean dignas.

En este contexto, una nueva ventana de oportunidad se abre para quienes dominan el área técnica, específicamente en el mercado norteamericano.

Canadá busca trabajadores colombianos y ofrecen sueldos por encima de los diez millones

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo, ha lanzado una ambiciosa convocatoria para colombianos que deseen trabajar en la provincia de Ontario, Canadá.

La oferta, que busca cubrir la demanda en el sector automotriz y de transporte, destaca por ofrecer remuneraciones que superan los $10.000.000 de pesos mensuales (aproximadamente 3.813 dólares canadienses).

En esta ocasión, el foco principal está en el cargo de reparador de neumáticos. La empresa canadiense busca contratar a 20 técnicos o tecnólogos que demuestren experiencia comprobable en:

  • Montaje, desmontaje y balanceo de llantas de diversos tamaños.
  • Reparación de pinchazos bajo protocolos técnicos.
  • Mantenimiento preventivo y uso de herramientas neumáticas.

Para participar, los candidatos deben cumplir estrictamente con puntos como experiencia, formación y documentación.

En cuanto al idioma, aunque para algunos cargos técnicos el nivel de inglés puede ser básico-intermedio, se requiere disposición para la comunicación en el entorno laboral canadiense.

Así puede inscribirse a las ofertas

Los interesados tienen plazo hasta el 2 de marzo de 2026 (o hasta que se complete el número de postulaciones requeridas) para realizar el trámite:

  1. Registro: Ingresar a la plataforma de la Agencia Pública de Empleo SENA.
  2. Postulación: Buscar la vacante bajo el número de solicitud 4054474
  3. Selección: Los preseleccionados serán contactados para entrevistas que pueden ser virtuales o presenciales.
  4. Esta convocatoria no solo representa un salto económico significativo, sino también la oportunidad de obtener un contrato formal (generalmente por 2 años) con beneficios como el pago del tiquete aéreo desde Bogotá y apoyo en la gestión de la visa de trabajo.
