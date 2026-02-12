Reportan graves amenazas a más de 30 funcionarios de la cárcel de Palogordo: ¿de dónde provienen?

Desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, 33 funcionarios han reportado amenazas, entre ellos el director del establecimiento penitenciario.

Las intimidaciones ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes. Sin embargo, la preocupación crece debido al incremento y la reiteración de estos hechos.

Reportan graves amenazas a más de 30 funcionarios de la cárcel de Palogordo

De acuerdo con lo denunciado, el número de funcionarios afectados asciende a 33. Dentro de ese grupo se encuentra el director del centro carcelario, quien sería uno de los principales blancos de las amenazas.

La dirección del penal advirtió que las intimidaciones no solo persisten, sino que se han vuelto más frecuentes.

Funcionarios de la cárcel Palogordo solicitan refuerzos en esquemas de protección

Ante esta situación, se activaron acciones de articulación con distintas autoridades para vincular a los funcionarios a programas de autoprotección.

Además, se solicitó el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para fortalecer los esquemas de seguridad.

Eleasid Durán, director cárcel Palogordo, expresó:

Hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y desde luego de vincularlos a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quienes hacemos un llamado siempre permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios.

La principal solicitud de la dirección es que la UNP refuerce de manera urgente las medidas de protección, especialmente frente al aumento y la frecuencia de las amenazas que, según se ha indicado, tendrían origen en estructuras criminales tanto de la región Caribe como del interior del país.

Las autoridades continúan al frente del caso.