CANAL RCN
Colombia Video

Reportan graves amenazas a más de 30 funcionarios de la cárcel de Palogordo: ¿de dónde provienen?

La dirección del penal en Girón pidió a la UNP reforzar de inmediato los esquemas de protección.

Valentina Bernal

febrero 12 de 2026
09:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, 33 funcionarios han reportado amenazas, entre ellos el director del establecimiento penitenciario.

VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Cámaras captaron un violento intento de robo a mano armada en un restaurante de Bogotá

Las intimidaciones ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes. Sin embargo, la preocupación crece debido al incremento y la reiteración de estos hechos.

Reportan graves amenazas a más de 30 funcionarios de la cárcel de Palogordo

De acuerdo con lo denunciado, el número de funcionarios afectados asciende a 33. Dentro de ese grupo se encuentra el director del centro carcelario, quien sería uno de los principales blancos de las amenazas.

La dirección del penal advirtió que las intimidaciones no solo persisten, sino que se han vuelto más frecuentes.

Funcionarios de la cárcel Palogordo solicitan refuerzos en esquemas de protección

Ante esta situación, se activaron acciones de articulación con distintas autoridades para vincular a los funcionarios a programas de autoprotección.

Además, se solicitó el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para fortalecer los esquemas de seguridad.

Brutal accidente en la Autopista Norte dejó dos mujeres muertas tras choque múltiple: ¿cómo ocurrió?
RELACIONADO

Brutal accidente en la Autopista Norte dejó dos mujeres muertas tras choque múltiple: ¿cómo ocurrió?

Eleasid Durán, director cárcel Palogordo, expresó:

Hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y desde luego de vincularlos a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quienes hacemos un llamado siempre permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios.

La principal solicitud de la dirección es que la UNP refuerce de manera urgente las medidas de protección, especialmente frente al aumento y la frecuencia de las amenazas que, según se ha indicado, tendrían origen en estructuras criminales tanto de la región Caribe como del interior del país.

Las autoridades continúan al frente del caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Quién era el empresario que fue asesinado por sicarios afuera de un gimnasio en Bogotá?

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema deja en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, prófugo por caso de la UNGRD

Buenaventura

Secretario de Tránsito de Buenaventura tuvo que huir por amenazas de muerte vía telefónica: así lo contó

Otras Noticias

Dólar

¡Nueva variación a tener en cuenta en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de febrero de 2026! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el precio del dólar en Colombia hoy 12 de febrero de 2026.

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs. Barcelona, semifinal Copa del Rey: horario y canal para ver en vivo

Este jueves Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras en la semifinal de la Copa del Rey. Prográmese con el partidazo.

Yeison Jiménez

La familia y el equipo de Yeison Jiménez realizaron una sentida petición en las últimas horas: ¿cuál fue?

Artistas

Hay dolor: se confirmó la muerte inesperada de una reconocida actriz

Alimentos

Este es el snack nocturno que ayuda a conciliar el sueño, según estudios