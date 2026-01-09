CANAL RCN
Colombia Video

Una operación se estaba construyendo: Gustavo Petro sobre presuntas acciones de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro habló con medios internacionales sobre su relación con Donald Trump y la situación en Venezuela.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En entrevista con los medios internacionales Telemundo 51 y El País, el presidente Gustavo Petro habló de presuntas acciones de Estados Unidos contra Colombia. Aseguró que le dijeron que una operación de tipo militar se estaba construyendo sobre Colombia.

Al preguntarle en Telemundo 51 si sintió temor a que le ocurriera lo mismo que a Nicolás Maduro, Petro respondió: "claro, incluso me lo dijeron, una operación no sabemos cuál, pero de tipo militar, se estaba construyendo sobre Colombia".

Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump
RELACIONADO

Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

En el mismo sentido señaló a El País que "en cualquier presidente en el mundo puede ser extrado si no concuerda con ciertos intereses". Aseveró que en la llamada, Trump le confirmó que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia".

Añadió que cree que la amenaza quedó congelada luego de la comunicación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así se logró la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro
RELACIONADO

Así se logró la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro

Aseguró que explicó puntos clave como la lucha contra el narcotráfico y afirmó que el problema que ha desatado la disputa con su homólogo estadounidense es por falta de comunicación.

“Yo nunca había hablado con Trump y las relaciones oficiales son de segundo o tercer nivel, ni el embajador o canciller habían podido hablar con sus homólogos. Es falta de comunicación desde el inicio de gobierno Trump”.

Presidente (e) de Venezuela visitará Colombia

En las entrevistas, Petro dijo que habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de comunicarse con Trump. Afirmó que la invitó a visitar Colombia.

"Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar", dijo a El País.

Según un comunicado difundido por el Gobierno Nacional el 8 de enero, Rodríguez se confirmó el encuentro en la Casa de Nariño aunque sin precisar la fecha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Ni una menos: El doloroso especial de Retrato Hablado sobre feminicidios

EPS

Bachilleres con sueldos de $28 millones: denuncian presuntas irregularidades en Famisanar

Feminicidio

Aterrador testimonio de la mujer torturada y asfixiada con un cable por su expareja en Bogotá

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia cerró la semana a la baja y tocó mínimos este 9 de enero

El dólar cerró la semana a la baja en Colombia este 9 de enero, tocando mínimos no vistos en varios días tras datos económicos de Estados Unidos.

Artistas

La novia de Yeferson Cossio está de luto: "tuve que decirle adiós"

La pareja de Yeferson Cossio aseguró que se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

Donald Trump

Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Animales

Perros superdotados: podrían aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas

Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Inter Miami: horario confirmado para el juego en el Atanasio