Una operación se estaba construyendo: Gustavo Petro sobre presuntas acciones de EE.UU.

En entrevista con los medios internacionales Telemundo 51 y El País, el presidente Gustavo Petro habló de presuntas acciones de Estados Unidos contra Colombia. Aseguró que le dijeron que una operación de tipo militar se estaba construyendo sobre Colombia.

Al preguntarle en Telemundo 51 si sintió temor a que le ocurriera lo mismo que a Nicolás Maduro, Petro respondió: "claro, incluso me lo dijeron, una operación no sabemos cuál, pero de tipo militar, se estaba construyendo sobre Colombia".

En el mismo sentido señaló a El País que "en cualquier presidente en el mundo puede ser extrado si no concuerda con ciertos intereses". Aseveró que en la llamada, Trump le confirmó que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia".

Añadió que cree que la amenaza quedó congelada luego de la comunicación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que explicó puntos clave como la lucha contra el narcotráfico y afirmó que el problema que ha desatado la disputa con su homólogo estadounidense es por falta de comunicación.

“Yo nunca había hablado con Trump y las relaciones oficiales son de segundo o tercer nivel, ni el embajador o canciller habían podido hablar con sus homólogos. Es falta de comunicación desde el inicio de gobierno Trump”.

Presidente (e) de Venezuela visitará Colombia

En las entrevistas, Petro dijo que habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de comunicarse con Trump. Afirmó que la invitó a visitar Colombia.

"Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar", dijo a El País.

Según un comunicado difundido por el Gobierno Nacional el 8 de enero, Rodríguez se confirmó el encuentro en la Casa de Nariño aunque sin precisar la fecha.