Falcao García confesó cuál es su jugador favorito de la Selección Colombia: respuesta es viral

Radamel Falcao García volvió a estar en el centro de la conversación futbolera en Colombia, esta vez no por un gol ni por una actuación en cancha, sino por una confesión que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El histórico delantero, que recientemente regresó al fútbol colombiano para cumplir su sueño de vestir la camiseta de Millonarios, reveló cuál es su jugador favorito de la Selección Colombia y su respuesta despertó nostalgia entre los hinchas.

En medio de su reaparición pública tras seis meses de inactividad, Falcao participó en una dinámica de TikTok en la que fue consultado por los futbolistas que más lo marcaron en el combinado nacional. Aunque mencionó nombres que hoy siguen vigentes, hubo uno que se robó toda la atención por la manera en la que el ‘Tigre’ habló de él.

La respuesta de Falcao que se volvió viral

Al ser consultado, Falcao no dudó en mencionar a figuras como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pero cuando llegó al nombre de Teófilo Gutiérrez, su tono cambió y se extendió en elogios.

"En la selección James, Juanfer, Teo… Teo la verdad que jugaba bien y me hacía jugar bien a mí. Tuve una pareja de delanteros espectacular, fue Rey de América… la personalidad es diferente, pero en lo deportivo me hacía jugar muy bien", expresó el goleador histórico de la Selección Colombia.

Sus palabras rápidamente se viralizaron, no solo por el reconocimiento a Teófilo, sino por recordar una de las sociedades más efectivas que tuvo Colombia en su historia reciente.

La dupla Falcao–Teófilo que marcó una era

Falcao y Teófilo Gutiérrez conformaron la pareja de ataque en partidos clave de las Eliminatorias, especialmente en los juegos como local ante selecciones como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile.

En esos seis compromisos, Colombia consiguió cinco victorias y un empate, reflejando la química entre ambos.

De los 17 goles que marcó la Selección en esos encuentros, 12 fueron obra de la dupla, lo que representa cerca del 70 % de las anotaciones. Entre los más recordados están los goles ante Chile, cuando Colombia perdía 3-0 al descanso y, con un tanto de Teófilo y dos de Falcao, logró un empate épico que encaminó la clasificación al Mundial.

La confesión del ‘Tigre’ no solo revivió esos recuerdos, sino que reafirmó el impacto de una sociedad que quedó grabada en la memoria del fútbol colombiano.