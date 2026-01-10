¿Cuántos presos políticos ha liberado el régimen venezolano a 48 horas de anunciar las excarcelaciones?

Según Foro Penal (ONG que presta asistencia jurídica a las personas detenidas por el régimen chavista) de 811 presos políticos en Venezuela, 13 han sido liberados desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció “la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”.

Se trata de los españoles José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel, el italo-venezolano Antonio Gerardo Buzzetta y los venezolanos Biagio Pillieri, Enrique Márquez, Larry Osorio, Aracelis Balza, Didelis Raquel Corredor, Virgilio Valverde y Diógenes Omar Angulo.

Apenas un 1% de los presos han sido liberados:

Familias de los casi 800 presos, que fueron detenidos de manera arbitraria y siguen tras las rejas, entre ellos 87 extranjeros (10 de nacionalidad colombiana y 13 colombo-venezolanos) realizaron una vigilia, exigiendo su libertad.

Señalan que apenas un 1% de los presos políticos se han reencontrado con sus seres queridos desde el anuncio, realizado en las primeras horas del jueves, 8 de enero. En consecuencia, las manifestaciones de familiares y amigos se mantienen dentro y fuera de Venezuela.

“Uno se siente impotente. Nadie nos deja pasar a verlos y van a ser seis meses en los que ni un jabón ni una botella de agua hemos podido pasarles”, lamentó en diálogo con Noticias RCN María Márquez, madre del sargento Carlos Conde, detenido por el régimen.

Foro Penal se mantiene en alerta:

Foro Penal ha seguido de cerca las excarcelaciones de presos que el régimen anunció, pero se mantiene alerta ante posibles detenciones, como las registradas contra periodistas los últimos días.

El director de la organización, Alfredo Romero, hizo un llamado a que la promesa de Rodríguez “sea un proceso de reconciliación nacional y no un simple gesto o una ficción en la que se liberan personas y se encarcelan otras”.