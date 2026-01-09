Ya hay una fecha para la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

La primera reunión entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Estados Unidos, Donald Trump, podría ocurrir la primera semana de febrero (2026), según comentó el mandatario estadounidense a través de su perfil en la red Truth Social:

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos ¡Gracias por su atención!”, se lee en la publicación, realizada el viernes 9 de enero.

Apenas el miércoles, los presidentes de Colombia y Estados Unidos sostuvieron su primera conversación telefónica que, de acuerdo con autoridades de ambos países, se extendió durante 55 minutos.

Noticia en desarrollo...