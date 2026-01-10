CANAL RCN
MinDefensa confirma neutralización de alias Santiago, cabecilla del ELN

Su neutralización, según el Ministerio de Defensa, desarticula la cadena de mando del cartel del ELN.

enero 10 de 2026
12:43 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó este sábado que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional habrían neutralizado a Hernán Chica Palacios, alias ‘Santiago’, considerado el principal cabecilla del cartel narcotraficante del ELN en territorio colombiano.

La operación se desarrolló el pasado 4 de enero en zona rural del municipio de San José del Palmar, Chocó, y es catalogada como uno de los golpes más importantes contra esa organización en la última década.

Operación conjunta en el Chocó

La acción fue ejecutada de manera coordinada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Debido a las condiciones del terreno y la meteorología, aún no ha sido posible recuperar el cuerpo, por lo que continúan las operaciones militares en la zona.

Alias Santiago era señalado como el principal articulador del aparato criminal del ELN en el occidente del país, con más de 28 años de trayectoria delictiva vinculada al narcotráfico, la minería ilegal y ataques sistemáticos contra comunidades vulnerables en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

Golpe a las finanzas y a la cadena de mando

El prontuario de alias Santiago incluía múltiples órdenes de captura y una solicitud de extradición. Su neutralización, según el Ministerio de Defensa, desarticula la cadena de mando del cartel del ELN, golpea sus finanzas criminales y reduce significativamente su capacidad violenta.

“Las comunidades del occidente colombiano reciben hoy un mensaje claro de esperanza: el Estado avanza con determinación para proteger la vida, el territorio y el medio ambiente”, afirmó Sánchez.

El Gobierno reiteró que la mejor opción para los integrantes de grupos armados ilegales es la desmovilización, mientras la Fuerza Pública mantiene firme su deber constitucional de proteger la seguridad de los colombianos.

