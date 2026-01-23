Condenan a cabecillas del ELN por el secuestro de periodistas en el Catatumbo

En las últimas horas, la justicia condenó a varios miembros del ELN por haber secuestrado periodistas hace más de nueve años.

Los responsables de estos delitos hacen parte del autodenominado Comando Central y del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Los secuestros se presentaron en la zona del Catatumbo, entre 2016 y 2017.

¿Quiénes fueron los secuestrados?

Las condenas fueron contra: Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’), Eliécer Herlinton Chamorro Acosta (‘Antonio García’), Israel Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’), Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (‘Pablito’), Leinner José Franco Pérez (‘Marcos’ o ‘Barbas’) y José Yuli Ávila Fierro (‘Cuyo’ o ‘Jaguar’).

Cinco periodistas y un conductor fueron abordados por el grupo armado en mayo de 2016 en El Tarra, concretamente en el corregimiento de Filogringo. Los secuestrados fueron: Salud Hernández Mora, Diego Alfonso D´Paulos Aranda, Carlos Alberto Melo Calderón, Diego Fernando Veloza Duque, William del Carmen Mora María Zulay Ropero y John de Jesús Reales Barrera.

Por este hecho, se emitió orden de captura contra ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’, ‘Ramiro Vargas’ y ‘Pablito’.

Cabecillas condenados

El nombre que más eco hizo fue el de Hernández. Tras su liberación en 2016, la Defensoría pidió que fuera el “primer paso para una definitiva dejación del secuestro como forma de presión política o económica”.

“La retención y otros actos violentos y de intimidación contra los comunicadores y sus equipos correspondieron a una directriz de los máximos jefes del grupo armado ilegal para ejercer control en El Tarra y municipios aledaños, y restringir el ejercicio profesional de informar”, precisó la Fiscalía.

Es importante recordar que en noviembre de 2025, los cabecillas habían sido condenados por reclutamiento de 60 menores de edad. La decisión fue sobre ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Pablito’. Los años de las condenas serán conocidos en febrero de este 2026.