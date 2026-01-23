CANAL RCN
Colombia

Condenan a cabecillas del ELN por el secuestro de periodistas en el Catatumbo

Los hechos se remontan al periodo 2016 – 2017. Unas de las secuestradas fue Salud Hernández Mora.

Foto: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

enero 23 de 2026
05:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la justicia condenó a varios miembros del ELN por haber secuestrado periodistas hace más de nueve años.

Desgarrador relato de mamá de subintendente secuestrado por el ELN: “Dolor muy inmenso”
RELACIONADO

Desgarrador relato de mamá de subintendente secuestrado por el ELN: “Dolor muy inmenso”

Los responsables de estos delitos hacen parte del autodenominado Comando Central y del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Los secuestros se presentaron en la zona del Catatumbo, entre 2016 y 2017.

¿Quiénes fueron los secuestrados?

Las condenas fueron contra: Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’), Eliécer Herlinton Chamorro Acosta (‘Antonio García’), Israel Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’), Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (‘Pablito’), Leinner José Franco Pérez (‘Marcos’ o ‘Barbas’) y José Yuli Ávila Fierro (‘Cuyo’ o ‘Jaguar’).

Cinco periodistas y un conductor fueron abordados por el grupo armado en mayo de 2016 en El Tarra, concretamente en el corregimiento de Filogringo. Los secuestrados fueron: Salud Hernández Mora, Diego Alfonso D´Paulos Aranda, Carlos Alberto Melo Calderón, Diego Fernando Veloza Duque, William del Carmen Mora María Zulay Ropero y John de Jesús Reales Barrera.

Por este hecho, se emitió orden de captura contra ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’, ‘Ramiro Vargas’ y ‘Pablito’.

Cabecillas condenados

El nombre que más eco hizo fue el de Hernández. Tras su liberación en 2016, la Defensoría pidió que fuera el “primer paso para una definitiva dejación del secuestro como forma de presión política o económica”.

Alerta máxima en la frontera: El plan del ELN para replegar sus mandos hacia territorio colombiano
RELACIONADO

Alerta máxima en la frontera: El plan del ELN para replegar sus mandos hacia territorio colombiano

“La retención y otros actos violentos y de intimidación contra los comunicadores y sus equipos correspondieron a una directriz de los máximos jefes del grupo armado ilegal para ejercer control en El Tarra y municipios aledaños, y restringir el ejercicio profesional de informar”, precisó la Fiscalía.

Es importante recordar que en noviembre de 2025, los cabecillas habían sido condenados por reclutamiento de 60 menores de edad. La decisión fue sobre ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Pablito’. Los años de las condenas serán conocidos en febrero de este 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nariño

Autoridades investigan grave explosión en Tumaco: hay varios muertos y heridos

Día sin carro

¿Cómo operará Transmilenio el día sin carro y sin moto y qué pasará con las restricciones?

Bogotá

Pensaron que podían seguir como si nada luego de robar, pero la Policía los sorprendió en Bogotá

Otras Noticias

Comercio

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

La cadena anunció qué pasará con sus más de cien puntos de venta en el país.

Artistas

¿Qué pasó finalmente con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

Los hechos habrían sido denunciados por dos exempleados del reconocido cantante.

Millonarios

Millonarios presentó su nueva camiseta y desató reacciones: este es su precio

Conciertos

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla