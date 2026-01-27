Cúcuta y Bucaramanga volvieron a enfrentarse en un clásico tras 6 años: así fue el partidazo

El fútbol del oriente colombiano volvió a vibrar. Luego de más de cinco años de espera, el clásico entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se disputó nuevamente, reavivando una rivalidad histórica que estuvo en pausa por el paso del ‘Motilón’ en la segunda división.

El regreso de este duelo fue posible gracias al ascenso de Cúcuta Deportivo en 2025, lo que permitió que, apenas en la fecha 3 de la Liga BetPlay, se reencontrara con su eterno rival.

Un clásico que rompió una espera de cinco años

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remontaba al 26 de octubre de 2020, cuando Atlético Bucaramanga se impuso 1-0 ante Cúcuta Deportivo.

Aquel partido quedó marcado como el último capítulo del clásico antes de una larga ausencia que alimentó la expectativa de los hinchas durante años.

Por eso, el reencuentro no fue un partido más. Desde el pitazo inicial se vivió con intensidad, con dos equipos decididos a dejarlo todo en la cancha y a honrar la historia de uno de los clásicos más tradicionales del país.

Goles, polémica y un empate que lo tuvo todo

En lo futbolístico, el partido fue un verdadero toma y dame que terminó 2-2. Para el local, Jaime Andrés Peralta fue figura al marcar un doblete a los 36’ y 65’.

Por la visita, los goles llegaron gracias a Luciano Pons, quien anotó al 29’, y Kevin Londoño, que igualó el marcador al 71’.

Tras el gol de Londoño, el jugador celebró con su habitual gesto de “fantasma”, lo que generó molestia en varios futbolistas del Cúcuta, quienes interpretaron la celebración como una burla relacionada con el pasado descenso, pero el jugador del Leopardo siempre celebra así.