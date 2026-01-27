Ejército neutraliza ocho artefactos explosivos en menos de 24 horas en el Catatumbo

En una serie de operaciones desarrolladas en el Catatumbo, Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional lograron neutralizar ocho artefactos explosivos de alto poder en menos de 24 horas, evitando posibles afectaciones a la población civil y a las unidades militares que operan en la zona.

Ejército neutralizó explosivos instalados en Norte de Santander

Las acciones fueron adelantadas por equipos especializados en explosivos de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, en el marco de la denominada Operación Catatumbo, que mantiene presencia permanente en esta región golpeada por la presencia de grupos armados ilegales.

Uno de los primeros procedimientos se llevó a cabo en el corregimiento Cuatro Esquinas, en el municipio de Teorama.

Allí, las tropas ubicaron y realizaron la destrucción controlada de dos artefactos explosivos improvisados que, según información oficial, habrían sido instalados por integrantes del ELN.

En medio de la operación se registró un combate de encuentro que obligó a los presuntos responsables a replegarse y abandonar el lugar.

De manera simultánea, en la vereda La Fría, zona rural de El Tarra, los uniformados detectaron otro intento de acción violenta.

En este punto fueron neutralizados cuatro artefactos explosivos improvisados, cada uno con un peso aproximado de seis kilogramos de material explosivo.

Los dispositivos estaban ubicados a lo largo de un camino veredal transitado a diario por campesinos y, de acuerdo con las autoridades, habrían sido activados mediante cable de mando al paso de las tropas.

El balance de las últimas horas también incluyó el hallazgo de dos morteros artesanales en la vereda Barco La Silla, en el municipio de Tibú. Estos elementos, presuntamente abandonados por integrantes de un grupo armado ilegal aún por identificar, estaban diseñados para el lanzamiento de explosivos. Tras asegurar el área, el material fue destruido de forma controlada.

Siguen operativos del Ejército en Norte de Santander

Con estas intervenciones, las fuerzas militares buscan reducir la capacidad de daño de las estructuras ilegales que delinquen en el Catatumbo y prevenir atentados que pongan en riesgo tanto a la población civil como a la Fuerza Pública.

Las operaciones continúan de manera sostenida en distintos puntos de la región, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la estabilidad en este territorio fronterizo.