CANAL RCN
Colombia

Ejército neutraliza ocho artefactos explosivos en menos de 24 horas en el Catatumbo

Según información oficial, los artefactos habrían sido instalados por integrantes del ELN.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

enero 27 de 2026
01:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una serie de operaciones desarrolladas en el Catatumbo, Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional lograron neutralizar ocho artefactos explosivos de alto poder en menos de 24 horas, evitando posibles afectaciones a la población civil y a las unidades militares que operan en la zona.

"Estamos recuperando el control": Ejército sobre combates entre disidencias en Guaviare
RELACIONADO

"Estamos recuperando el control": Ejército sobre combates entre disidencias en Guaviare

Ejército neutralizó explosivos instalados en Norte de Santander

Las acciones fueron adelantadas por equipos especializados en explosivos de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3, en el marco de la denominada Operación Catatumbo, que mantiene presencia permanente en esta región golpeada por la presencia de grupos armados ilegales.

Uno de los primeros procedimientos se llevó a cabo en el corregimiento Cuatro Esquinas, en el municipio de Teorama.

Allí, las tropas ubicaron y realizaron la destrucción controlada de dos artefactos explosivos improvisados que, según información oficial, habrían sido instalados por integrantes del ELN.

En medio de la operación se registró un combate de encuentro que obligó a los presuntos responsables a replegarse y abandonar el lugar.

De manera simultánea, en la vereda La Fría, zona rural de El Tarra, los uniformados detectaron otro intento de acción violenta.

En este punto fueron neutralizados cuatro artefactos explosivos improvisados, cada uno con un peso aproximado de seis kilogramos de material explosivo.

Los dispositivos estaban ubicados a lo largo de un camino veredal transitado a diario por campesinos y, de acuerdo con las autoridades, habrían sido activados mediante cable de mando al paso de las tropas.

El balance de las últimas horas también incluyó el hallazgo de dos morteros artesanales en la vereda Barco La Silla, en el municipio de Tibú. Estos elementos, presuntamente abandonados por integrantes de un grupo armado ilegal aún por identificar, estaban diseñados para el lanzamiento de explosivos. Tras asegurar el área, el material fue destruido de forma controlada.

Tres soldados del Ejército resultaron heridos tras caer en campo minado en Antioquia
RELACIONADO

Tres soldados del Ejército resultaron heridos tras caer en campo minado en Antioquia

Siguen operativos del Ejército en Norte de Santander

Con estas intervenciones, las fuerzas militares buscan reducir la capacidad de daño de las estructuras ilegales que delinquen en el Catatumbo y prevenir atentados que pongan en riesgo tanto a la población civil como a la Fuerza Pública.

Las operaciones continúan de manera sostenida en distintos puntos de la región, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la estabilidad en este territorio fronterizo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡El Servicio Geológico Colombiano advirtió varios temblores en el país! Este fue el reporte

Asesinatos en Bogotá

VIDEO | Cámara reveló cómo fue la entrega de las frambuesas envenenadas que acabaron con la vida de dos menores

Inpec

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

Otras Noticias

Ciclismo

Nuevo caso de pedalista colombiano suspendido provisionalmente por dopaje

En las últimas horas se conoció el caso de un pedalista colombiano profesional que fue suspendido de manera provisional por dopaje.

Enfermedades

Encienden las alarmas por la fiebre amarilla: van 10 muertos en 2026 y obligan a reforzar vacunas

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, hizo el llamado para que no frene la vacunación contra la fiebre amarilla.

Cuba

Ante presiones de los Estados Unidos, China advierte que respaldará a Cuba

Inteligencia Artificial

Buscan a dos mil colombianos para enseñarles gratis a automatizar tareas con IA en el trabajo

Artistas

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad