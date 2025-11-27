Gato estaría siendo maltratado en la base militar de Tolemaida: estarían apostando su vida, según denuncia

Una estrepitosa denuncia sacude hoy a la comunidad animalista ya que recientes capturas de pantalla, difundidas por la senadora Andrea Padilla en sus redes sociales oficiales, dejan ver un chat de WhatsApp en el que un grupo de presuntos uniformados se encontrarían sorteando sumas de dinero para quien acabe con la vida de un felino.

Uniformados estarían apostando para matar un gato

En las capturas se logra percibir la conversación de un grupo de presuntos uniformados, quienes comparten fotografías de un gato que se encontraría en las instalaciones de la base militar de Tolemaida, en Tolima.

En el chat, uno de estos sujetos reveló que le habría pegado una patada al tumbarlo de una silla en la que se encontraba sentado el animal, quien en la fotografía se observa en un pupitre azul y posee un collar de color verde. Así mismo, otro de los integrantes del grupo manifiesta su aparente interés por ofrecer la suma de $50.000 para aquel que se atreva a matar al gato.

Según la información, suministrada por la senadora Padilla, una mujer se estaría encargando de resguardar al animal. Sin embargo, en los mensajes se manifiesta que esta “tiene miedo” ya que, al parecer, podría estar siendo “amedrentada” por los posibles implicados.

“Ayúdenme a etiquetar a la unidad del @ejercitonacionalcolombia o de las @fuerzasmilcol a la que corresponda la base militar de Tolemaida, Tolima, donde hampones apuestan matar a este gatico. ¿Qué clase de matones protege a Colombia?”, manifestó Padilla en su cuenta oficial de Instagram.

Así mismo, se reveló que Vivian Nieto, rescatista y directora de la Fundación protección animal mi mejor amigo, se ofreció a recibir al gato para brindarle los cuidados y la protección necesaria. No obstante, la persona que reportó la grave situación, según comentó Padilla, no volvió a contestar.

¿Qué podría ocurrir con los presuntos maltratadores?

Según la ley 2455 del 2025, el que por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Cabe recalcar que dentro de las circunstancias de agravación punitiva se contempla que cuando alguno de los delitos previstos se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas, las penas se aumentarán de la mitad a tres cuartas partes.

Así mismo, el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.