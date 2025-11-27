CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas

Según la denuncia, el reglamento del sistema autoriza movilizar animales de compañía en el transporte público.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
11:52 a. m.
Indignación causó un hecho ocurrido en la ruta 19-1 de Alcalá en Bogotá, luego de que un conductor de una empresa operadora de Transmilenio detuviera el recorrido y ordenara descender a pasajeros que viajaban con sus mascotas.

La denuncia fue realizada por la Plataforma por los Animales ALTO, que publicó el video.

La organización recordó que tanto la Corte Constitucional como el reglamento interno del sistema avalan el transporte de animales de compañía bajo condiciones específicas, las cuales, según los denunciantes, sí estaban siendo cumplidas por los usuarios afectados.

Video del conductor de Transmilenio que expulsó a pasajeros por llevar animales

La denuncia señala que el conductor interrumpió el recorrido y, sin permitir mayor explicación, exigió a los pasajeros con perros abandonar el articulado, asegurando que “no está permitido llevar animales de compañía”.

El video muestra cómo los usuarios intentan explicarle que la normativa del sistema es clara y que los animales pueden ingresar si cumplen ciertos requisitos.

En el registro se observa un aviso pegado dentro del vehículo con las reglas explícitas:

  • Los perros deben ingresar con correa.
  • Razas consideradas peligrosas deben usar bozal.
  • Los animales no pueden ocupar sillas y deben permanecer en el piso.

Los pasajeros denunciantes recalcaron que esas condiciones estaban siendo respetadas. Aun así, el operador insistió en negar el servicio.

Conductor aseguró que los animales debían ir en guacal y acomodados en bodega

Durante el video, el conductor intenta justificar su decisión diciendo:

Yo tengo mascotas y cuando yo viajo con ellas, yo las llevo en guacal y las llevo con bozal, las llevo con correa y deben ir en la bodega. Aquí nos podemos enfrascar en muchas condiciones.

A pesar de esa afirmación, los denunciantes insistieron en que no existe ninguna norma que obligue a llevar perros en guacal dentro de un bus de Transmilenio y que la señalización dentro del mismo vehículo lo confirma.

Finalmente, en sus redes sociales, la organización hizo un llamado directo a Transmilenio y a las empresas operadoras para que capaciten a sus conductores y eviten este tipo de decisiones arbitrarias que afectan a los usuarios y generan interrupciones injustificadas del servicio.

Hasta este momento, según la información disponible, la empresa de transporte no se ha pronunciado sobre el incidente captado en video.

