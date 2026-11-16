La ‘Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana’ 2025, realizada por la Secretaría Distrital de Cultura reveló que 30,6% de los habitantes de Bogotá tardan entre una hora y hora y media en completar sus trayectos habituales, al trabajo o la universidad.

El 25,5% reportó que sus trayectos habituales pueden tomar entre hora y media y dos horas y los desplazamientos de un 10,8% superan las dos horas, en promedio.

Con esto en mente, las dificultades de seguridad en el sistema de transporte público y los costos elevados de algunas plataformas, la Universidad Javeriana, que ocupa el tercer lugar en el ranking de mejores universidades de Colombia, según la firma británica Quacquarelli Symonds, anunció que, a partir de 2027, tendrá rutas exclusivas para javerianos.

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¿Qué rutas van a seguir los buses exclusivos para estudiantes de la Universidad Javeriana?

El anuncio fue realizado desde el programa Movilidad Javeriana, a través de un video en las redes sociales: “Sabemos que llegar a la universidad puede ser todo un reto (…) por eso, desde el primer semestre de 2027 tendremos nuevas rutas que conectarán toda Bogotá con la Javeriana”.

Las rutas van a salir y regresar a la Universidad desde el norte, el noroccidente, el centro-occidente, el sur y el suroccidente. En concreto, la universidad informó que tendrá:

“Rutas desde la 170, 134 y NQS, así como también desde (el sector) Salitre, la Sevillana y Suba. Como pensamos en todo tu recorrido, tendremos rutas de regreso a todos estos sectores”.

Universidad Javeriana en el top de las mejores del país:

Con más de 400 años de historia, la Universidad Javeriana es una de las más prestigiosas del país.

Sus profesores, investigaciones, enfoque académico y la reputación de sus egresados en el mercado laboral le ganaron el tercer lugar en el ranking de las mejores universidades del país, que encabezan la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional.