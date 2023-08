Álvaro Uribe denunciará a Zulema Jattin por declaraciones en la JEP sobre paramilitarismo

En un comunicado, Álvaro Uribe se pronunció sobre la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que se confirmó el “beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, otorgado a la excongresista Zulema Jattin”. En este documento se menciona el nombre del expresidente y una supuesta reunión que tuvo con la exfuncionaria en 2002.

“En dicho encuentro, la señora Jattin le explicó al señor Uribe, las dificultades que tenía en su campaña para las elecciones legislativas, por la injerencia que tenían los paramilitares en el departamento. En esa reunión, Uribe le dijo que, si no tenía pruebas escritas de estas restricciones, era mejor que no denunciara”, dice la JEP.

Denunciaré a la señora Zulema Jattin por declaraciones dadas a la JEP en diciembre de 2022 y que se conocen ahora en víspera de elecciones. pic.twitter.com/YdLjx5Y3HN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 25, 2023

Sobre esto, el expresidente informó recientemente que denunciaría a Zulema Jattin por sus declaraciones brindadas en 2022, que se conocen ahora en víspera de elecciones. “Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme, inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”.

El caso de Zulema Jattin y la JEP

La exsenadora de Córdoba, Zulema Jattin, fue acusada en 2017 por los delitos de concierto para delinquir agravado. Esto por supuestos vínculos con comandantes de grupos paramilitares.

“En esa actuación, la CSJ pudo determinar que Zulema Jattin se concertó con el grupo paramilitar que hizo presencia en el departamento de Córdoba en distintas ocasiones, configurando un sistema de intercambios y beneficios del que la compareciente obtuvo réditos y prebendas”, se lee en el informe.

La Fiscalía General le impuso una medida de aseguramiento domiciliaria y le devolvió el caso a la Corte Suprema de Justicia, que había iniciado la investigación cuando la exfuncionaria aún estaba en el Congreso.

Jattin pidió ser aceptada en la JEP comprometiéndose a contribuir a la verdad y la reparación de víctimas. En agosto del 2021 la sala le dio luz verde para someterse a la jurisdicción, pero le negó la libertad pretendida. Luego, ante una apelación, se le permitió la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Recientemente, la Jurisdicción Especial Para la Paz detalló en una resolución si la exfuncionaria había cumplido con el aporte a la verdad y por ende podría continuar con el sometimiento.

La reunión entre Zulema Jattin y Álvaro Uribe

La respuesta fue positiva, sin embargo, uno de los apartados de sus testimonios llamó la atención por referirse a Álvaro Uribe.

En dichas declaraciones, Zulema Jattin habla de una reunión que tuvo con el expresidente y el doctor Luis Felipe Villegas Ángel, que era congresista por Sucre. El motivo de ese encuentro era contarle al candidato a la Presidencia, en ese entonces, sobre las dificultades que tenía en su campaña para las elecciones legislativas por la injerencia que tenían los paramilitares en Córdoba. “Él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no sólo fuera mi testimonio de la prohibición de ser proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara (…) me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, que lo mejor era que no pusiera esa denuncia y que tratará de hacer campaña en el resto del departamento”, le contó la exsenadora a la JEP.

Cuando la entidad le preguntó por qué no había acudido a las autoridades o al gobierno para denunciar lo que ocurría, Jattin respondió: “Básicamente, porque los dos candidatos que estaban respaldados por los paramilitares estaban apoyándolo a él y pensé que él podía tener alguna incidencia en ellos para que no se diera esa limitación y esa restricción de movimientos, y porque, era también de público conocimiento que tanto militares como Policía en ese momento tenían una relación muy cercana con las llamadas autodefensas”.