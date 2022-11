Álvaro Uribe insiste en su rechazo a proyecto de cartilla de educación de sexual para niños

Desde el partido Centro Democrático se sigue haciendo evidente un rechazo por el proyecto de ley 229 de 2021, con el que se busca que en los colegios públicos y privados del orden nacional se dé la implementación de una cartilla para la educación sexual de los menores de edad. Esta vez, el líder natural de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, insistió en que sería equivocado dar la aprobación de esta iniciativa.

El dirigente político manifestó que se debe mantener el respeto al derecho preferente de los padres de familia a determinar la educación de sus hijos. "Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático llamo a los congresistas a que no aprueben ese proyecto. El primer punto que tenemos que definir es quién forma al niño ¿el Estado o la familia?", dijo el expresidente.

"(...) El partido Centro Democrático respeta la diversidad y la intimidad. Lo que decimos es que no vengan con la identidad de género a decir que el niño no nace varoncito, mujercita, sino que la cultura lo determina a ser una cosa o la otra. El factor determinante no es la cultura, es la naturaleza", agregó.

No le anticipan al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez. Dejen que el niño sea niño y que sean los padres de familia quienes tomen la iniciativa de orientarlo.

En esa medida no tardó en señalar que el Estado no debe tener intervención alguna en la formación sexual de los niños, niñas y adolescentes. Ese es un punto que ha sido recalcado por la bancada. Durante la última plenaria en la Cámara de Representantes diferentes congresistas llegaron a decir que se quieren usar "ideologías adoctrinadoras".

Así lo dijo, por ejemplo, el representante José Jaime Uscátegui, que no tardó en pronunciarse sobre este punto y dijo que se pretende imponer una educación sexual "ideologizada obligatoria y vulnerar la libertad de enseñanza de los padres de familia". En esa línea el representante Andrés Forero afirmó que se debe defender la autonomía que tienen los padres de familia a decidir cómo se da la formación de los niños.

En la colectividad que dirige el expresidente Álvaro Uribe han coincido en decir que "la educación sexual de los menores debe respetar la gradualidad en las etapas de la vida, la edad y los valores y principios de la familia". También consideran que al hablar de sexualidad y diversidad sexual se anticipan temas que pueden afectar el normal desarrollo de los menores.

Sin embargo, desde la bancada de gobierno diferentes congresistas han manifestado que eso no es lo que se pretende, pues dicen que con la implementación de la cartilla se busca impartir la educación integral en sexualidad a través de los fundamentos de los derechos humanos. La representante a la Cámara Susana Boreal, ponente del proyecto de ley, afirmó que este "busca dotar a los niños, niñas y adolescentes de conocimientos para el disfrute de su salud, bienestar y dignidad".